La Xunta subasta alrededor de medio millar de plazas de garaje y locales comerciales

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha avanzado este jueves que la Xunta va a convocar en las próximas semanas una subasta pública para "adjudicar todas las plazas de garaje y locales comerciales que el Gobierno gallego tiene disponibles actualmente en edificios de promoción pública".

De este modo, la Xunta oferta para compra o alquiler de un total de 142 locales comerciales y 369 plazas de garaje del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Esta decisión, aprobada en el Consello, se adopta después de casi ocho años sin que la Xunta sacase a puja este tipo de inmuebles ya que la última data del año 2016, según ha apuntado el presidente.

Requisitos y plazos para acceder a estos inmuebles

Durante el plazo de un mes desde la publicación en el DOG, podrán participar en la subasta las personas físicas y jurídicas que presenten como garantizaba una fianza equivalente al 3% del valor que ofrezcan por la compra o el alquiler anual del bien en cuestión.

Transcurrido este plazo, se celebrará un acto público en el lugar, fecha y hora que se indiquen en la propia convocatoria para proceder a abrir todas las ofertas económicas admitidas y leer su contenido.

En caso de igualdad entre dos o más ofertas que compitan por un mismo bien, se procederá a realizar en ese mismo momento una subasta abierta entre los interesados para decidir a quién se le adjudica.

Según ha detallado Rueda, todos los bajos y plazas de aparcamiento incluidos en esta subasta se ofertan en régimen de compra o de alquiler y el criterio de adjudicación que se atenderá será el de la propuesta "económica más alta".

En todo caso, "tendrá preferencia la compra frente al arrendamiento" y cuando se trate de una plaza de garaje con varios interesados en alquilarla, se primará a aquellos que residan en el edificio en el que esté emplazada.

Asimismo, el acondicionamiento del inmueble así como la solicitud y la obtención de las licencias necesarias correrán por cuenta del adjudicatario que también deberá asumir la contratación de los servicios individuales de agua, gas, electricidad y otros similares. A mayores, el adjudicatario pagará los gastos de notaría y de registro, en caso de compra venta, o la cuota de la comunidad correspondiente al local, si se le asigna el bien en alquiler.

Por último, la duración del contrato de arrendamiento de los locales propiedad del IGVS será de siete años, prorrogables por períodos de un año, la renta se actualizará en función del IPC y el inquilino se hará cargo del pago del IBI y se comprometerá a contratar y mantener en vigor durante la vigencia del contrato una póliza a fe que en beneficio de la parte arrendadora y que asegure el bien como mínimo contra incendios y responsabilidad civil.

En el caso de las plazas de garaje, a mayores de los gastos ya señalados, el adjudicatario deberá destinarla a albergar un solo vehículo y no podrá realizar ninguna obra que altere su finalidad.

Además, el alquiler de las plazas del IGVS será por un año, prorrogable por períodos de la misma duración, y la renta se actualizará anualmente conforme al IPC.

Precios: de 3.700 a más de 420.000 euros

En cuanto a los precios de referencia para poder participar en la subasta, Rueda ha apuntado que los importes que, como mínimo, tendrán que proponer los interesados en alguno de los bajos comerciales ofertados se moverán entre los 3.700 euros fijados en el caso de un local localizado en Ortigueira y los 420.306 euros de otro disponible en Ferrol.

Para optar a ellos en régimen de arrendamiento, las ofertas más bajas oscilarán entre los 111 euros al año por un bajo en Ortigueira y los 12.600 euros por otro en la ciudad de Ferrol.

Aunque los más de 500 inmuebles incluidos en esta subasta están distribuidos por toda Galicia –los locales comerciales se reparten entre 26 ayuntamientos y las plazas de garaje entre 13–, Rueda resaltó que "la gran mayoría" están en las ciudades, lo que en el caso de las plazas de garaje hace pensar que "habrá una gran demanda".

¿Cómo afectará la falta de Presupuestos Generales del Estado a Galicia?

Alfonso Rueda, este jueves tras el Consello da Xunta. PEPE FERRÍN (AGN)

Alfonso Rueda también anunció este jueves que se ha encargado a la Consellería de Facenda un informe sobre las consecuencias que tendrá para Galicia la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que considera una "malísima noticia".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, Rueda ha criticado que la convocatoria de las elecciones autonómicas en Cataluña llevase al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a decir que "ya no va a haber presupuestos" después de manifestar "que era una prioridad para su gobierno".

Tras asegurar que Sánchez, cuando estaba en la oposición, afirmaba que "un gobierno sin presupuestos" es como "un coche sin gasolina", ha puesto en cuestión que el socialista considere ahora que sacar adelante las cuentas estatales ya no es "prioritario" tras "aprobar la ley que le sirve para seguir en el poder" –en referencia a la amnistía–.

Así las cosas, el titular de la Xunta en funciones ha advertido de que "Galicia se va a perder muchísimas oportunidades". "Muchas de las cosas a las que tenemos derecho, y que voy a seguir reclamando, se verán muy dificultadas por la ausencia de presupuestos que espero que no le valga también como excusa para seguir privilegiando a unos territorios sobre otros", ha indicado.

En su intervención, ha indicado que la renuncia del Gobierno a aprobar los presupuestos supone "una malísima noticia" por las consecuencias que tendrá. "Creo que hace tiempo que en España no hay un gobierno y creo que esta decisión lo confirma", ha dicho para asegurar que hizo más la Xunta en este mes que lleva en funciones que el Ejecutivo estatal desde el pasado 23 de julio, con "meses ya plenamente operativo".

Financiación autonómica

En la rueda de prensa, Rueda ha sostenido que hay muchas demandas de Galicia que dependen "primero de la voluntad política del Gobierno" y, segundo, "de que hubiese presupuestos". "Ya sabemos que lo primero era muy dudoso y, lo segundo, pues queda confirmado que no había ni voluntad", ha apuntado.

Dicho esto, se ha referido a las infraestructuras, contratos y obras pendientes. "Todo eso, sin ninguna duda, se va a ir viendo afectado por los presupuestos. Todo lo que tenga que ver con fondos europeos como es una nebulosa y no nos explican nada... supongo que eso va a tener consecuencias y ninguna positiva", ha afirmado.

Además, ha considerado que supondrá que "una vez más" la negociación de la nueva financiación autonómica se verá "aplazada". "Supongo que es lo que le interesa más al presidente del gobierno para seguir perjudicando siempre a los mismos a costa de privilegiar siempre a los mismos", ha indicado.

Acuerdo de investidura PSOE-BNG

En su comparecencia y preguntado por la afectación de la falta de presupuestos al acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y el BNG, Rueda ha asegurado que "ojalá" las promesas anunciadas "a bombo y platillo" por el Bloque "sean ciertas".

"Porque hay una muy importante, la gratuidad de la AP-9", ha sostenido Rueda, que recordado que el propio candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, la anunció en el debate electoral con motivo de las elecciones gallegas.

"Por lo tanto, supongo que estará todo hecho y supongo que el hecho de que no existan presupuestos ni vayan a existir no será un impedimento para esa gratuidad que se nos anunció, entre otras cosas", ha ironizado Rueda, que ha dicho que otra cosa es lo que se considere "que vale la palabra de un gobierno socialista que hace unos días decía que era fundamental" tener presupuestos y "ahora resulta que no pasa nada".