 A Xunta solicita ao Goberno un "fondo de continxencia económica"

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, solicitará ao Goberno de Pedro Sánchez que garanta un "fondo de continxencia económica" para afrontar as consecuencias monetarias da crise sanitaria e a declaración do estado de alarma en España.

As propostas e medidas "necesarias" en materia de economía e no ámbito social farainas chegar a Moncloa por escrito, para que desde o control que a partir de agora ten o Executivo central en todo o Estado, téñanse en contan as "propostas" do presidente autonómico.

Así o deu a coñecer o presidente da Xunta este domingo, trala reunión que mantivo por videoconferencia con Pedro Sánchez e o resto de rexedores das autonomías.

En concreto, Feijóo –e outros presidentes autonómicos– solicitou que se habilite desde o Estado un fondo de continxencia económica para as comunidades que posibilite emendar os efectos que vai provocar esta crise sanitaria.

Neste sentido, fixo referencia a "relaxar os obxectivos de déficit" como consecuencia directa do "maior gasto sanitario" que se está realizando polos servizos prestados desde os sistemas de saúde, ante a expansión do coronavirus.

Ademais, Feijóo fixo especial fincapé na situación que van vivir os autónomos e as pemes coa declaración do estado de alarma. Polo que aposta por "priorizar" estes dous colectivos no ámbito empresarial.

Por outra banda, ve necesario que se implanten medidas de compensación como as "subvencións para as empresas que manteñan o emprego" en circunstancias como as actuais.

Todas estas propostas serán trasladadas ao Executivo central para que Pedro Sánchez poida valoralas. O vindeiro domingo 22 de marzo está prevista outra videoconferencia como a desta xornada para manter o contacto entre a Administración central e autonómica.

Preocupación polo material

Por outra banda, o presidente da Xunta sinalou que "a súa maior preocupación" segue sendo que se poida contar co material adecuado –máscaras e lentes de protección, por exemplo– para traballar no ámbito sanitario e de atención social, á vez que garantiu que Galicia non alterou o seu protocolo para facer a proba do coronavirus, que practica "con normalidade" desde que empezou a crise.

Nunha comparecencia ante os medios, tras reunirse cos principais partidos galegos e na xornada na que se rexistrou a terceira morte na Comunidade, Feijóo repasou as cifras na Comunidade: 239 casos activos, dos 245 detectados en total desde o inicio da crise. Deles, 181 están nos seus domicilios (case o 76%) e 49 permanecen hospitalizados. Nove persoas están na UCI.

Feijóo trasladou o seu pésame ás familias dos falecidos, á vez que trasladou unha mensaxe ao conxunto da cidadanía galega: "hai razóns para preocuparse, pero tamén para confiar".