La Xunta seguirá su hoja de ruta mientras no se sepa si la norma es vinculante

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado que Galicia seguirá su "hoja de ruta", ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las nuevas restricciones, y ha avanzado que la asesoría jurídica terminará "en breve" su análisis sobre si la norma es vinculante.

"No somos un Gobierno insumiso. Primero vamos a ver si efectivamente es obligatorio o no es obligatorio", ha apuntado Rueda en declaraciones a la prensa en la Cidade da Cultura.

No obstante, el vicepresidente ha señalado que la asesoría jurídica de la Xunta determinará "la semana que viene" si las comunidades autónomas tienen la obligatoriedad de acatar la norma estatal.

"Seguiremos con nuestra hoja de ruta", ha insistido al ser preguntado sobre si el Gobierno gallego acatará las nuevas restricciones hasta contar con el informe de sus servicios jurídicos.

En este sentido, Rueda ha condenado que "el Gobierno central se desentendió en los momentos más duros" y "ahora aparece otra vez queriendo imponer una serie de medidas sin ningún diálogo ni argumentación".

Así, ha observado "incoherencias" en el texto publicado en el BOE, ya que "no contempla un análisis para poder ir levantando las restricciones que impone". "No se dan cuenta de que las cosas así no se pueden hacer", ha recalcado.

Además, Rueda ha indicado que la semana que viene se reunirán con representantes del ocio nocturno y de la hostelería para explicarles la situación. "Vamos a hacer con ellos lo que no hizo el Gobierno, dialogar", ha sostenido.

Respecto al turismo, ha asegurado que el seguro de coronavirus de la Xunta "va a estar operativo" y ha detallado que el objetivo del Gobierno autonómico es atraer principalmente al turismo nacional, "que es el que más se va a mover".