La Xunta rehabilitará 12 monumentos BIC con 27 millones del Plan Nacional Xacobeo

La Xunta dispondrá de 27,4 millones de euros de fondos europeos para la rehabilitación y puesta en valor de 12 bienes de interés cultural (BIC) hasta 2025, en el marco del Plan Xacobeo Next Generation.

Dentro de esta convocatoria de subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico de los Caminos de Santiago del Plan turístico nacional Xacobeo 21-22, Galicia ha conseguido el 40 % del total de 65 millones disponibles.

Así lo ha explicado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno gallego, en la que ha agradecido esta "cantidad importante" que le corresponderá a Galicia, al tiempo que ha vuelto a reivindicar que se amplíen las bonificaciones fiscales de 2021 a este segundo año de Xacobeo.

Las actuaciones aprobadas permitirán actuaciones de rehabilitación de espacios públicos para su uso turístico, introducir mejoras de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética o modernizar o impulsar la digitalización de estos espacios.

La mayor de las ayudas va destinada a la fortaleza de Monterrei, con 16,9 millones de euros, pero también habrá obras importantes en el Parque do Pasatempo en Betanzos (1,8 millones); en la Ribeira do Lérez desde As Xunqueiras hasta As Aceñas (1,2); la Torre de Hércules (1,2); en el Paisaxe Cultural da Ribeira Sacra (1,7); y en los archipiélagos de Ons (1,7) y Sálvora (968.000 euros).

Habrá actuaciones además en la cárcel vieja de Tui (484.000 euros), el conjunto histórico-artístico de Mondoñedo (330.148), en el castillo de Santa Cruz da Guarda (242.000), en las Torres do Oeste en Catoira (363.000), y en la Casa Museo de Valle Inclán de Vilanova de Arousa (522.901).

Rueda ha puntualizado que se ha elegido aquellos proyectos que podían estar "más maduros" aparte de los que eran de titularidad pública y no de la Iglesia, como obligaba la convocatoria, por lo que ha descartado las críticas que pueda haber por esta selección que ha sido "absolutamente objetiva".