La Xunta recurrirá el decreto de ahorro de energía si invade sus competencias

El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, avanzó este martes que Galicia recurrirá el decreto de ahorro energético en caso de que invada competencias autonómicas.

"Sacaremos la valoración jurídica para actuar con responsabilidad, y por supuesto defendiendo los intereses de Galicia", afirmó durante el transcurso de una visita al polígono industrial de A Sionlla, en Santiago de Compostela.

Por otra parte, acusó al Ejecutivo central de estar "instalado en la improvisación", de carecer de "un modelo energético" y de ser "incapaz de poder contener los precios de la energía, que tienen que sufrir tanto las empresas como los autónomos".

"Que la propia vicepresidenta reconozca esta mañana (del martes) que hay que actuar con flexibilidad en la aplicación de la norma significa una improvisación más desde el punto de vista del impacto que tiene el real decreto".

"Nosotros cumpliremos el real decreto. Lógicamente desarrollaremos un plan de inspección, pero es verdaderamente significativo que la propia vicepresidenta reconozca ahora, una vez que ya está publicado el real decreto, que hay una problemática real para poder ponerlo en marcha cuando el resto de Europa realmente está estableciendo que estas medidas sean voluntarias", concluyó.

Más temprano, este mismo martes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declaró que el Ejecutivo gallego no prevé recurrir el decreto ley de ahorro de energía que entra este martes en vigor, aunque cree que no será útil para lograr los objetivos que persigue.

"Nosotros los acataremos", ha dicho el presidente gallego en un acto en Vilanova de Arousa y ha señalado que la Xunta no hará como "alguna comunidad autónoma que anunció un posible recurso", aunque ha señalado sus discrepancias con el texto.

"En nuestra idea estaba hacer algo que efectivamente fuese eficaz. No discutimos los objetivos que se pretenden con el decreto, discutimos un decreto que no va a servir para alcanzarlos de ninguna manera", ha añadido Rueda, porque "no queda otra que acatarlo".

Para Rueda "es una pena que el Gobierno no entendiera que las cosas, además de ser obligatorias, deberían ser útiles y este decreto no lo va a ser”.

En todo caso, los servicios jurídicos de la Xunta continúan analizando el texto cuyo contenido que no tuvo "absolutamente nada" de consenso con las comunidades autónomas y los sectores afectados.

Comunidades del PP se tomarán su tiempo

Tras el anuncio hecho este lunes por la Comunidad de Madrid de su intención de recurrir el plan de ahorro energético, otras comunidades gobernadas por el PP han notificado que se tomarán un tiempo para evaluar si lo recurren también.

Entre ellas, la Junta de Andalucía, que se tomará tres meses, y la Región de Murcia, cuyo presidente, Fernando López Miras, ha advertido de que el recurso de anticonstitucionalidad será una realidad si el Gobierno sigue en la "unilateralidad" y no presenta una justificación técnica que lo respalde, aunque antes quiere explorar todas las vías, entre ellas una reunión de presidentes autonómicos.