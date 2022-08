La Xunta no recurrirá el decreto de ahorro de energía, aunque cree que es inútil

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado este martes que el Ejecutivo gallego no prevé recurrir el decreto ley de ahorro de energía que entra este martes en vigor, aunque cree que no será útil para lograr los objetivos que persigue.

"Nosotros los acataremos", ha dicho el presidente gallego en un acto en Vilanova de Arousa y ha señalado que la Xunta no hará como "alguna comunidad autónoma que anunció un posible recurso", aunque ha señalado sus discrepancias con el texto.

"En nuestra idea estaba hacer algo que efectivamente fuese eficaz. No discutimos los objetivos que se pretenden con el decreto, discutimos un decreto que no va a servir para alcanzarlos de ninguna manera", ha añadido Rueda, porque "no queda otra que acatarlo".

Para Rueda "es una pena que el Gobierno no entendiera que las cosas, además de ser obligatorias, deberían ser útiles y este decreto no lo va a ser”.

En todo caso, los servicios jurídicos de la Xunta continúan analizando el texto cuyo contenido que no tuvo "absolutamente nada" de consenso con las comunidades autónomas y los sectores afectados.