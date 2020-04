La Xunta recomendará el uso generalizado de mascarillas entre la población

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo que la Xunta prevé "recomendar el uso masivo de mascarillas" ante la falta de un protocolo único a nivel estatal.

En la rueda de prensa telemática posterior a la reunión semanal de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, el mandatario gallego ha insistido en que sería necesario un protocolo común para el uso de mascarillas para evitar que cada comunidad autónoma haga "lo que le parece".

Sin embargo, ante la ausencia de una instrucción clara al respecto "cada comunidad tiene que hacer lo que considere oportuno" y, en el caso de Galicia, será la recomendación del uso de las mascarillas.

En opinión de Núñez Feijóo, el uso de estas mascarillas sirve para que una vez que los ciudadanos comiencen a salir a la calle, extremen su "conducta y su comportamiento".

La mascarilla tiene un efecto "social" que recuerda que "estamos todavía en una fase de pandemia" ante la que todavía no hay un tratamiento eficaz o una vacuna por lo que es necesario extremar la precaución.

El uso de las mismas reforzará la conciencia de mantener el distanciamiento social entre personas y una higiene de manos continua. La Xunta hablará con los farmacéuticos gallegos para comprobar si tienen capacidad de conseguir las mascarillas suficientes. Ha revelado también que esta mañana pidió al presidente del Gobierno que se baje el Iva correspondiente a las mascarillas al tratarse de un producto sanitario que "en los próximos meses vamos a usar con enorme intensidad".

El presidente gallego también ha defendido la idoneidad de "diseñar una mascarilla de tela lavable y reutilizable" para que los ciudadanos puedan "ir comprando e intercalando"

"Un calendario orientativo y flexible"

Feijóo le pidió a Sánchez que presente un "calendario flexible y orientativo" del horizonte de la "desescalada" del confinamiento "para dar certeza a las familias, a los trabajadores y a los agentes económicos", que precisan de "planificación y no de improvisación".



Núñez Feijóo ha participado este domingo en la videoconferencia semanal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los líderes autonómicos y ha demandado una "hoja de ruta aproximada" de los pasos que prevé dar el Gobierno central ya que "si no planificamos, al final nos precipitaremos" y, esa sería una decisión "imperdonable", ha expuesto.



En este sentido, ha apuntado que algunas de las decisiones adoptadas desde Moncloa durante el estado de alarma han sido "explicadas con poco margen" lo que generó "confusión y frustración" en la ciudadanía, por lo que espera que los pasos hacia el desconfinamiento se realicen con una mayor previsión.



Según el presidente gallego, la desescalada será compleja y por ello hay que planificarla "con tiempo y claridad" por lo que es necesario que el Gobierno central explique las fechas orientativas para la vuelta al trabajo o a los centros educativos aunque siempre garantizando "que la vuelta a la nueva normalidad sea segura desde el punto de vista sanitario".



"La vuelta tiene que ser conocida en el tiempo. No pedimos un calendario exacto, sino orientativo. Las empresas no pueden arrancar con 24 horas de previsión desde que se anuncia, y los niños y las familias deben saber cuándo tienen que retomar las clases", ha resumido el mandatario gallego.



Con todo, el presidente de la Xunta ha dicho que él no se pronunciará sobre si considera que Galicia debe de ser una de las primeras comunidades en sumarse a la desescalada ya que para hacer petición alguna esperará a contar con los resultados del estudio epidemiológico que realizará el sistema gallego de salud.