La Xunta reclamará bonificaciones en la AP-9 si no se implantan antes de julio

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha destacado este lunes que el gobierno gallego carece de "información oficial" sobre el momento en el que se implantarán las bonificaciones "demandadas por la Xunta" para los usuarios de la AP-9 y ha asegurado que si no quedan establecidas antes, en julio las reclamará.



"No tenemos información oficial sobre las bonificaciones de la AP-9", reconoció Vázquez a preguntas de los periodistas durante un acto en Lugo.



"En enero hubo una nueva subida" de tarifas, añadió, pero se acumulan "atrasos y retrasos" en cuanto a la "aplicación de esas bonificaciones y, además, "en un contexto general de bajadas" en otras vías que dependen del Estado.



Vázquez recordó que la AP-9 es una vía "fundamental" para Galicia porque "vertebra" las comunicaciones de un "60 por ciento de la población".



"Esperaremos al mes de julio", añadió, para que "se implanten esas bonificaciones" solicitadas "por la Xunta de Galicia" para los "usuarios recurrentes" de la AP-9, pero si no se producen, "las demandaremos", apostilló, ya que se trata de "un asunto trascendental para la movilidad de los gallegos".



La conselleira ha lamentado, además, que se siga retrasando el "debate" en el Congreso sobre la "transferencia" de la autopista a la administración autonómica, una situación que, aseguró, "preocupa" en el gobierno gallego.