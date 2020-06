A Xunta reclama "garantías xurídicas" para axilizar desaloxos de vivendas ocupadas

O Goberno galego elevou ao Executivo central a preocupación pola ocupación ilegal de vivendas na comunidade e reclamou maiores garantías xurídicas para poder axilizar os desaloxos neste tipo de situacións.

É un dos asuntos levados pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, á Conferencia Sectorial do ramo, convocada para analizar as medidas adoptadas en relación á crise do coronavirus.

Vázquez incidiu na crecente inquietude que está a provocar a ocupación de vivendas entre as comunidades autónomas e, en particular, no sector inmobiliario, e advertiu que a chamada 'Lei Desafiuzamento Exprés' resulta "insuficiente" para responder ante a situación na actualidade.

A titular de Vivenda considerou "necesario" dar maior seguridade xurídica aos alugueres para evitar novos casos, do mesmo xeito que unha progresiva desincentivación da saída do mercado de vivenda en réxime de aluguer.

Por iso, instou a adoptar "maiores garantías xurídicas" que permitan "axilizar os desaloxos" das vivendas ocupadas no conxunto do país.

REMANTENTES. Doutra banda, instou o Estado a autorizar á Xunta a utilizar os remanentes de crédito do Plan estatal de vivenda de 2019 e 2019, e que poderían destinarse a "axudas ao aluguer", entre outras posibilidades.

Vázquez lamentou que aínda non se recibise a autorización expresa para utilizar os devanditos recursos, que suman case cinco millóns de euros que incrementarían o "escaso" financiamento habilitado polo Estado para as axudas contra o impacto do coronavirus.