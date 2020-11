A Xunta quere premiar na carreira profesional a todo o persoal que serviu na pandemia

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou o pasado 12 de novembro que Galicia ten pendentes de convocar 7.380 prazas públicas, das cales, case 1.000 correspóndense coa oferta pública de emprego (OPE) sanitaria. Respecto diso, anunciou que nos baremos íase a incorporar "un plus" para quen prestasen servizos no marco da pandemia ou traballado en hospitais comarcais e centros de saúde.

A negociación da OPE de 2020 pendente será abordada esta semana, previsiblemente, cos sindicatos, unha semana crave porque nela tamén entrarán a debate parlamentario a lei de orzamentos aprobada o pasado venres e a lei de medidas fiscais e financeiras, coñecida como lei de acompañamento, a cal tamén incorpora diversas novidades para o sector público.

As distintas oposicións que suman estas 7.380 prazas, "a maior oferta de emprego público dos últimos 12 anos" en palabras de Feijóo, xa foran anunciadas e, no caso das 3.654 de educación, a convocatoria formalizouse pero quedou aprazada por mor da pandemia.

Neste escenario de negociación, a lei de medidas, que previsiblemente incorporará algúns cambios negociados cos sindicatos a través de emendas, recibiu luz verde no Consello o pasado venres e nela a Xunta planeou premiar na carreira profesional e nos concursos de traslados a todo o persoal que participou de forma directa na atención á pandemia.

O Goberno galego aspira a que, unha vez aprobado pola Cámara galega o texto que refunde distintas leis autonómicas, a lei 2/2005 de emprego público de Galicia inclúa que "se poidan prever como méritos a valorar nas respectivas convocatorias de concursos de traslados ou nas respectivas convocatorias de acceso extraordinario aos distintos graos do sistema de carreira profesional o suposto da prestación de servizos naqueles postos directamente relacionados coa loita contra a crise sanitaria ocasionada pola covid-19.

PERSOAL QUE IMPLICA A MEDIDA. Isto afectaría ás seguintes categorías: Grupo I, categoría 2; Grupo II, categoría 2; Grupo II, categoría 06; Grupo IV, categoría 3; Grupo IV, categoría 4; Grupo IV, categoría 43; Grupo IV, categoría 44; Grupo V, categoría 1; e Grupo V, categoría 11 (limpador/a) do convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.



Se se traduce a postos de traballo, trátase de persoal médico, diplomado universitario en enfermaría, educador, auxiliar de enfermaría, persoal coidador, gerocultores, persoal de servizos xerais (PSX), persoal camareiro ou de limpeza (grupo V categoría 1) e persoal de limpeza (Grupo V, categoría 11).

A Xunta estendería esta consideración a "aquelas especialidades funcionariales cuxos postos estiveron directamente relacionados no mantemento do sistema a través de listas de contratación", ao amparo do decreto 37/2006.



OPE PREVISTA. As 7.380 prazas anunciadas supoñen un incremento do 43% con respecto á convocatoria de 2019. No relativo ao ensino, en total ofértanse 3.654 prazas: 2.036 de acceso libre e 1.618 de promoción interna.

Para Administración Xeral autonómica, a oferta de emprego público ascende a 2.741 prazas: 2.346 serán de acceso libre e as outras 395 prazas resérvanse para procesos de promoción interna do persoal funcionario da Administración. Delas, 1.215 correspóndense co proceso de estabilización e consolidación do persoal do Consorcio de Igualdade e Benestar.

No ámbito sanitario ofertaranse 985 prazas: 652 prazas de persoal médico nas áreas de máxima prioridade, sendo a maior oferta de emprego de persoal facultativo desde o ano 2001; 275 prazas de enfermaría, fisioterapia, terapeuta ocupacional e persoal técnico en farmacia; 46 prazas nas categorías de xestión e servizos; e 12 prazas de persoal sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria.

Ademais, a esta oferta sumaranse outras 3.263 prazas para os novos procesos de funcionarización en favor do persoal laboral fixo da Xunta, que se engaden ás 1.400 ofertadas nos dous últimos anos, das que un milleiro xa están executadas e ás que se presentou "o 95% do persoal laboral fixo que podía facelo", precisou o titular da Xunta.