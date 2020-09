A Xunta quéixase a Fomento por que Renfe manteña a supresión de trens

A Xunta advertiu ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana do "forte impacto negativo" que ten na poboación e na economía de Galicia a prolongación no tempo da supresión dos servizos ferroviarios anulados durante o estado de alarma.

Na conferencia nacional de transportes, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, trasladou que "o déficit" en infraestruturas e servizos de tren da comunidade "está a verse progresivamente agravado", algo que "mingua a competitividade" do territorio galego e impide aos cidadáns "o exercicio efectivo do seu dereito á mobilidade".

Segundo explica a consellería nunha nota de prensa, nesta idea incidiron tamén comunidades como Aragón, Andalucía, Estremadura e Castela e León.

As razóns de baixa demanda que alega Renfe para manter esta supresión de servizos "non poden ser aceptadas desde Galicia", segundo advertiu Ethel Vázquez, quen apelou ás obrigacións de servizo público da operadora e demandou transparencia neste ámbito.

ESTRATEXIA DE MOBILIDADE SEGURA. Na reunión, por videoconferencia, Ábalos anunciou a creación dun sistema nacional de mobilidade para priorizar os investimentos produtivos.

Respecto diso, a conselleira reclamou que a planificación "teña en conta as diferentes realidades territoriais de España e, en consecuencia, as peculiaridades do territorio galego, como a dispersión, o envellecemento da poboación e a súa situación xeograficamente periférica".

"Galicia comparte a necesidade de planificar con rigor e priorizar os investimentos en infraestruturas do transporte, pero sempre atendendo a razóns de equilibrio, que eviten agravios territoriais e garantan a igualdade de oportunidades para as rexións periféricas como a galega ou para a chamada España baleira", afirma Infraestruturas.

A AP-9. Ademais, Vázquez aludiu á situación xa "moi agraviada" de Galicia pola situación da AP-9, que "debe ser abordada tamén á marxe da elaboración da estratexia e a lei de mobilidade estatal".

"Isto deriva en que o transporte interurbano de Galicia precisa dun importante volume de achegas económicas por parte da Xunta para poder cubrir as necesidades de mobilidade da cidadanía"

Sobre esta autoestrada, incidiu en que, en caso de formularse un novo sistema de financiamento da conservación das estradas, "leste debe incluír ás autoestradas de peaxe e non pode supor que a periferia sexa aínda máis periferia e, por tanto, menos competitiva".

En canto ao financiamento do transporte, a Xunta considera "necesario" abordar o financiamento do transporte público colectivo de viaxeiros, "non só o urbano".

A conselleira apuntou así á necesidade de dotar de servizos de transporte público con "unha gran capilaridad", e admitiu "niveis de demanda moi baixos" e "consecuentemente" unha rendibilidade "significativamente" inferior á media.

"Isto deriva en que o transporte interurbano de Galicia precisa dun importante volume de achegas económicas por parte da Xunta para poder cubrir as necesidades de mobilidade da cidadanía", destaca a consellería.

Por último, apunta que o Executivo autonómico entende que a estratexia do ministerio ten unha orientación "marcadamente urbana" no que se refire a transporte de mercadorías, polo que Ethel Vázquez pide que se inclúan necesidades "cunha análise dos espazos ou áreas de descanso que acheguen seguridade e comodidade aos transportistas nas estradas, con especial relevancia a aquelas destinadas a mercadorías especiais e perigosas".