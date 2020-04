A Xunta propón a Sanidad establecer horarios para as saídas de nenos, maiores e deportistas

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, pediu ao Ministerio de Sanidad adaptar distintas franxas horarias para o desconfinamiento dos nenos e dos máis maiores, así como para as actividades deportivas. A proposta pide tamén unha "cláusula de salvagarda territorial" que, dentro dun marco común, permita unha "marxe de flexibilidade" para adaptar a reactivación social e económica a cada comunidade.

Esta proposta que fora formulada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, foi trasladada polo conselleiro de Sanidade na reunión do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS).

Segundo detallou a Consellería de Sanidade nun comunicado, neste sentido, o titular do departamento autonómico tamén lle propuxo ao ministro de Sanidade, Salvador Illa, adaptar distintas franxas horarias para o desconfinamiento dos nenos e dos máis maiores, así como para as actividades deportivas.

En liña coa proposta trasladada o domingo por Feijóo na Conferencia de Presidentes, Almuiña avogou por que sexan as áreas sanitarias as demarcacións territoriais nas que Galicia se avalíe o cumprimento das capacidades sanitarias requiridas para levar a cabo o proceso de transición, desde o estado de alarma cara á reactivación social.

Por outra banda, o conselleiro solicitou no pleno do CISNS que no conxunto dos indicadores para o cumprimento das capacidades sanitarias requiridas para o proceso de transición valórese a existencia dunha situación sostida no tempo, a avaliación dos criterios epidemiolóxicos tendo a conta o grao de urbanización, e a densidade demográfica do territorio, así como unha valoración dos indicadores de forma conxunta e flexible.