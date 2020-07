La Xunta probará en agosto una aplicación "voluntaria" para alertar a contactos

El Gobierno gallego probará durante el mes de agosto en un grupo reducido de personas una aplicación móvil "voluntaria" para alertar a los contactos del usuario si éste ha dado positivo en una prueba PCR para detectar la Covid-19.



El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que se trata de una "experiencia piloto" cuyos resultados comentará con el Gobierno y analizará si posteriormente, a partir de septiembre, se puede generalizar su uso.



Núñez Feijóo ha incidido en que el uso de la aplicación será voluntario y en que la privacidad está garantizada. Además, la aplicación facilitará a quien quiera instalarla en sus dispositivos móviles consejos, recomendaciones e información sobre la enfermedad facilitada por la Consellería de Sanidad.



Quienes decidan instalar la aplicación en su móvil podrán hacerlo de dos modos; uno personalizado, con sus datos, que daría acceso a más herramientas y otro anónimo, en el que el usuario recibiría sobre todo informaciones y consejos.



La Xunta quiere, además, que en el futuro, si se aprueba el uso generalizado de esta aplicación, sea compatible con la herramienta "Radar Covid que el Gobierno está probando en Canarias".



El presidente gallego ha defendido que esta herramienta servirá para intentar seguir luchando contra la Covid-19 hasta la aparición de una vacuna, ya que en los próximos meses habrá que seguir conviviendo con el virus y con los contagios.



"El virus circula por España sin límites provinciales", ha insistido Núñez Feijóo, que ha defendido la situación sanitaria en Galicia y ha descartado, por el momento, la aplicación de medidas más drásticas, si bien "la situación puede cambiar en semanas", ha reconocido.



En Galicia la incidencia acumulada en los últimos catorce días es de de 6,85 casos por cada 100.000 habitantes frente a una media en España de 51,1 casos, ha indicado.



Galicia aplica desde esta semana a quien haya estado en las últimas dos semanas en lugares que multipliquen por 3,5 su tasa de contagios la obligatoriedad de anotarse en un registro con sus datos para poder hacer la trazabilidad en caso de contagios.



En su intervención ha avanzado que en el primer día de funcionamiento se han anotado 29.000 personas, la mayoría del País Vasco y de Cataluña.



Además, ha defendido que este registro cuenta con el respaldo de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del comité clínico de experto sanitarios que asesora al Gobierno gallego y ha asegurado que "no es estigmatizante", ya que los datos se borran a los 28 días y también deben registrarse los gallegos que hayan estado en alguno de estos lugares en los últimos quince días.



"Yo mismo me anotaré cuando vuelva de la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana en La Rioja", ha ejemplificado, ya que ese territorio, junto con Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco es uno de los cinco en España en los que la incidencia acumulada supera más de 3,5 veces la gallega.



Sobre esa conferencia, ha dicho que reclamará, como viene haciendo "desde hace tiempo", una normativa específica para que las autoridades de salud pública autonómicas puedan "actuar con seguridad jurídica y con criterios de salud pública por encima de otros condicionantes para no estar sometidos a decisiones judiciales".



"No entendemos el empecinamiento en que las Comunidades Autónomas no tengamos la legislación suficiente en salud pública para cumplir con nuestras responsabilidades ante una pandemia de una enfermedad infectocontagiosa de obligada comunicación", ha remarcado.



Según Núñez Feijóo, existe un "vacío legal" que el Gobierno entiende que solo se solucionaría con la aprobación de un estado de alarma, para lo que es preciso pasar por las Cortes. "Pero no vamos a estar así durante los próximos años; sería como estar en una vacío legal a conciencia, una negligencia que espero que no continúe", ha dicho.



En su intervención también ha indicado que volverá a reclamar un plan para actuar contra los brotes que sea "común" a todas las autonomías, ya que "una cosa es una nación descentralizada y otra una nación descoordinada y ante una pandemia la coordinación es fundamental", ha defendido.