La Xunta prevé que en 2021 la hospitalización a domicilio llegue a toda Galicia los 365 días

El presidente de la Xunta ha propuesto este martes "acortar plazos" para el plan de hospitalización a domicilio (Hado) y que este servicio ya esté implantado para 2021 "en el 100 por 100 del territorio" de Galicia y los "365 días al año". Alberto Núñez Feijóo lo anunció en Santiago ante más de un centenar de personas, entre ellas profesionales sanitarios que han participado en la elaboración del proyecto y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.

"Este plan está diseñado para el período 2019-2023, pero creo que merece la pena ofrecerlo en menos tiempo. Y para eso es necesario aplicar más dinero en menos tiempo", apuntó Feijóo, quien calificó como "prioritario" este servicio "clave para las familias" que supondrá una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros —2,3 millones para personal—.

A pesar de acortar los plazos para su implantación, el presidente de la Xunta aseguró que "no va a suponer un incremento del gasto sanitario", sino que será hacer "más eficientes" los recursos al "evitar" parte de la estancia media de los pacientes en las plantas de los hospitales.

Además, y tal y como se abordó en el Consello de la Xunta de la pasada semana, Feijóo subrayó que este plan trata de "finalizar", "homogeneizar" y "protocolizar" un servicio que se viene haciendo desde hace años y extenderlo a todas las áreas sanitarias y hacerlo disponible "todos los días del año", incluidos sábados y domingos. Para ello, los equipos sanitarios en funcionamiento se ampliarán de 45 a 60, con 15 médicos y 30 enfermeros más, lo que supondrá la adquisición de 15 nuevos vehículos.

"UN NUEVO MODELO". Se trata de un "nuevo modelo asistencial" en Galicia, incidió Feijóo, ya que la atención al paciente será "compartida entre equipos de Atención Primaria, hospitalización a domicilio y el hospital", tres asistenciales que trabajarán "de manera coordinada".

"Descubrí que los pacientes eran miembros de una familia"

En el mismo acto, Leticia Hermida, una médico de familia que trabaja a domicilio, valoró este servicio como una "atención centrada en los pacientes". "Con la hospitalización a domicilio descubrí que los pacientes no eran órganos, no eran síntomas, eran miembros de una familia. Hay pacientes paliativos, crónicos, complejos, con úlceras muy complicadas... y necesitaban asistencia médica y enfermería con un plus de humanidad", relató.



Silvia Grande, una enfermera que también pertenece al personal de este servicio, abordó que la hospitalización en casa "no solo es determinante para la atención del paciente" a nivel sanitario, sino que también se ocupan "del valor emocional del proceso" a través de "una visión de su situación personal y familiar". "La hospitalización a domicilio garantiza una asistencia de calidad en el entorno más favorable para el paciente: su casa", dijo.