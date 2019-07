A Xunta presenta a documentación para sumarse a causa de Meirás

A Xunta de Galicia presentou no Xulgado de Instrución número 1 da Coruña a documentación para sumarse a causa para recuperar para patrimonio público a titularidade do Pazo de Meirás, en Sada, na actualidade en mans dos herdeiros do ditador Francisco Franco.

A acción foi anunciada o pasado xoves polo presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, ao termo da reunión do Consello da Xunta que autorizou que o Goberno galego se incorporase a unha causa iniciada polo Estado e á que está previsto que se sume tamén o Concello de Sada.

Nun comunicado, a Xunta expresa que "pon en marcha as accións legais oportunas" para reintegrar o Pazo de Meirás aos bens de dominio público en cumprimento das súas funcións como administración obrigada a "salvagardar o patrimonio cultural galego".

Neste sentido, lembra que a Lei galega de Patrimonio Cultural establece que o Goberno autonómico pode acordar medidas de colaboración coa Administración xeral de Estado de cara a protexer os bens do patrimonio cultural de Galicia "especialmente cando se vexan ameazados por actos de espolio ou destrución".

O Pazo de Meirás foi declarado ben de interese cultural (BIC) polo goberno bipartito –PSdeG e BNG– en 2008. Así, nove anos máis tarde, en 2017, o Parlamento galego encomendou a creación dunha comisión de expertos para estudar o seu posible reincorporación ao patrimonio público.

En xuño do pasado ano, a Cámara galega recibiu o ditame deste órgano e aprobou por unanimidade instar o Executivo central a realizar as xestións legais oportunas para recuperar o pazo.

Un ano despois, a inicios do presente mes de xullo, o Goberno central, a través da Abogacía del Estado, presentou unha demanda contra a familia Franco nos xulgados dá Coruña para reclamar a devolución do Pazo de Meirás.

A Abogacía del Estado baséase nun documento datado do 3 de agosto de 1938 descoñecido até agora, asinado ante notario no despacho do gobernador civil.

No texto confirmaríase que o contrato de venda, subscrito tres anos despois, a Franco foi "fraudulento", porque o inmoble xa era residencia da Xefatura do Estado após a súa adquisición por peditorio popular.