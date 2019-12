La Xunta valora reabrir el paritorio de Verín si se cubren las plazas de pediatría

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este jueves que le "gustaría muchísimo" poder revertir la supresión del servicio de paritorio en el hospital de Verín siempre que se den las condiciones de seguridad necesarias para la madre y el bebé por lo que, de conseguirse los mínimos necesarios, "por supuesto rehabilitaríamos el acto del parto".

Tras la rueda de prensa semanal de su Gobierno y en plena polémica por el primer parto de emergencia tras el cierre de paritorio, Núñez Feijóo, ha anunciado que el Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge una nueva convocatoria de dos plazas de pediatría para el centro de Verín. Estas plazas habían quedado desiertas el pasado mes de junio.

El presidente de la Xunta ha incidido por tanto en que si una vez que se consigan cubrir dichas plazas, los "médicos, ginecólogos y obstretras nos dicen que se puede volver a prestar ese servicio en Verín, se prestará".

Todo ello, ha recordado, porque la supresión de este servicio fue siempre "una decisión sanitaria" propuesta por los ginecólogos y pediatras del hospital de referencia: "Ahora volvemos a sacar plazas de pediatría y, si se cubren, volveremos a analizar la reapertura del servicio", ha asegurado.

En este sentido, Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en la falta de especialistas en pediatría: "Si alguien conoce pediatras que estén dispuestos a prestar servicio en los paritorios de Verín, podrán seguir naciendo bebés porque dan seguridad y garantía; si por el contrario no tenemos médicos para los bebés recomendamos trasladar a esos niños al hospital de Ourense".

Con esta afirmación, el presidente gallego ha dejado claro que solo se revertirá la determinación de cierre del paritorio si se cumplen las condiciones de seguridad que necesitan madre e hijo porque "no vamos, en ningún caso, a ir en contra de lo que los médicos nos recomiendan" porque los especialistas en sanidad saben "más de neonatos" que los "políticos" y los "tertulianos".

Asimismo, ha asegurado que su compromiso con la sanidad en el ámbito rural sigue intacto: "Lo dije y lo mantengo, voy a intentar que todos los hospitales también el de Verín tengan más servicios, mayores dotaciones y más medios".

PARTO DE EMERGENCIA. Cuestionado al respecto de la mujer y el bebé trasladados de madrugada al hospital de Ourense tras un parto de urgencia en Verín, Feijóo ha señalado que "por algo" se habrían trasladado al centro de referencia. "Por lo que yo sé esa paciente y su hijo fueron trasladados posteriormente (del parto) a Ourense, por algo será ya que un nacimiento es algo suficientemente serio "como para no improvisar", zanjó.

Caballero, en Verín: "No es creíble el cierre por seguridad"

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha advertido de que "no son creíbles" las razones esgrimidas por el presidente de la Xunta para justificar la supresión del paritorio en el hospital de Verín y se ha comprometido a mantener el servicio en lo que ha situado como una "causa común no sólo de Ourense sino de todos los gallegos".



Así lo ha indicado antes de mantener una nueva reunión con los trabajadores del centro sanitario, en Verín, donde estuvo acompañado de representantes del PSdeG de la provincia.



En declaraciones realizadas a los medios, ha insistido en que el cierre "no tiene nada que ver" con criterios médicos o técnicos sino "políticos" y se ha remitido a las "distintas valoraciones" que existen por parte de profesionales y sociedades y de todos los actores implicados.



En este sentido, ha recordado que el servicio atendía con total normalidad partos normales y existían "protocolos" para atender los casos "de mayor complejidad" por lo que no considera creíble "que Feijóo diga que no hay posibilidad de que siga funcionando con total seguridad" y le ha acusado de "engañar a la ciudadanía".



"Si lo hizo hasta ahora, con niveles de nacimiento por debajo de los criterios, es evidente que este paritorio tuvo calidad, seguridad, buen funcionamiento y de que está en condiciones de dar servicio sanitario a los ciudadanos y, específicamente, a las mujeres que quieren tener a sus hijos aquí".

La gerencia del Chuo defiende que se siguieron los protocolos

La gerencia del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (Chuo) ha defendido este jueves los protocolos seguidos tras el parto de urgencia de una gestante en el hospital de Verín y ha negado que se hubiese rechazado el desplazamiento de un pediatra al centro comarcal para atender al recién nacido.



En un comunicado remitido a los medios, la gerencia de la EOXI de Ourense, Verín y O Barco, ha explicado que la mujer, que estaba "bajo seguimiento" en Verín, contó "con la asistencia de un equipo formado por un ginecólogo, enfermera obstétrica, anestesista y pediatra".



En la misma línea, ha aclarado que "de acuerdo con el criterio facultativo" a las 6.30 horas se trasladó al recién nacido "en ambulancia medicalizada acompañado de pediatra de guardia" para su ingreso en el hospital Universitario de Ourense y siempre "al cuidado del servicio de Pediatría".



Por otro lado, la gerencia, que dirige Félix Rubial ha aclarado que el traslado de la madre se produjo "una vez que el facultativo responsable autoriza su movilización", permaneciendo desde ese momento "ingresados en el centro". "No ha existido en momento alguno, una negativa por parte de pediatría a trasladarse al Hospital de Verín", ha subrayado la gerencia.