La Xunta plantea exigir el certificado covid en visitas a hospitales y otros eventos

La Xunta de Galicia analizará este viernes la posibilidad de exigir el pasaporte covid en el acceso a determinadas instalaciones y eventos. Será una de las medidas que esté sobre la mesa en la reunión del subcomité clínico que asesora a la Administración gallega en materia de covid, un grupo que fue convocado en vista del repunte de casos de las últimas semanas.

Galicia superará esta semana los mil casos activos (con datos actualizados ya son este viernes 907), una situación que aunque es mejor que la del conjunto de España preocupa a Sanidade, que opta por mover ficha y abordar posibles medidas en el subcomité. Entre ellas, según confirmó este jueves Alberto Núñez Feijóo tras el Consello da Xunta, la exigencia de certificado covid para acceso a eventos e instalaciones es "a máis madura". La obligatoriedad del pasaporte covid podría aplicarse, sin ir más lejos, al acceso de visitantes a las plantas de hospitalización.

Feijóo recordó que Galicia usa esta herramienta del certificado covid tras recibir el aval de la Justicia, como hacen otros países de Europa, pero lamenta que España no lo haga. "En España o nivel de relaxación segue sendo como se non houbese pandemia", cuestionó.

Feijóo avanzó que casi con toda probabilidad la Xunta solicitará aval del TSXG para exigir el certificado covid en nuevos supuestos como las visita a hospitales y para pasar la Navidad con mayores en residencias de ocio y esa será la línea de trabajo. "O protocolo segue vixente, o que muda é a situación. De momento en Galicia é boa, pero preocúpanos a evolución".

En el caso gallego, el repunte de casos preocupa en general, pero el foco está puesto de forma particular en la zona de Ourense y Barbadás, "o núcleo máis preocupante", posiblemente, según Feijóo, fruto de las fiestas y puentes de las últimas semanas y de concentraciones de gente como las matanzas. Por ello, el presidente hizo "un chamamento á prudencia", porque estar vacunados "non significa que non nos contaxiemos". "Imos convivir co virus".

RESTRICCIONES. Sobre la posibilidad de aplicar restricciones de cara a la Navidad por la escalada de casos, como planteó el lehendakari Iñigo Urkullu, Feijóo optó por la prudencia. "Se a situación epidemiolóxica que temos neste momento se mantén en Nadal non haberá ningunha restrición". En todo caso, recordó que cuando se levantó la emergencia sanitaria ya se advirtió de que Sanidade estaría "atenta" a la situación, analizando al detalle los datos en periodos epidemiológicos de 10-12 días. "Se detectamos tensión nalgunha zona, actuaremos", garantizó.