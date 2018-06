La Xunta pide "voluntad política" al Gobierno central para que el AVE llegue en 2019

El Gobierno gallego ha realizado este viernes un "análisis pormenorizado" de la actual situación del trazado que permitirá la llegada del tren de Alta Velocidad a Galicia tras el que ha realizado un informe que ratifica que el compromiso para que el AVE esté en pruebas en 2019 es "viable" y realista" por lo que piden "voluntad política" al nuevo Gobierno central.

Así lo ha reclamado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, en la que ha sostenido que en función de la información con la que se cuenta en cuanto a los tramos y las licitaciones, se puede "concretar que a nivel técnico los plazos para acabar el AVE son viables y realistas".

"PROYECTO PRIORITARIO". El Ejecutivo autonómico responde así al anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez que avanzó que se realizaría una auditoría sobre el estado de las obras para comprobar si los plazos previstos por el Ministerio de Fomento en la etapa anterior son plausibles.

"Insistimos, es un proyecto absolutamente prioritario, se lo trasladamos así al Gobierno de Zapatero, al Gobierno de Rajoy y se lo estamos trasladando así" al actual Ejecutivo, ha explicado Núñez Feijóo que aseguró que la Xunta mantendrá "con el Gobierno que acaba de ganar la moción de censura" la misma postura que con los Gobiernos predecesores.

PLAZOS. En este sentido, el Gobierno autonómico ha avanzado que exigirá que se cumplan los plazos comprometidos puesto que, en la actualidad "solo está pendiente de licitación el 5 por ciento de los 4.400 millones" que se prevén como gasto total para la realización del trazado desde Zamora a Galicia, mientras que el grado de ejecución de las obras ya en marcha "supera el ochenta por ciento".

Según Núñez Feijóo, los estudios demuestran que en los plazos prometidos "no hay ni trampa ni cartón" por lo que ha pedido que "no empecemos a buscar determinadas excusas para no tener que hacer lo que tenemos que hacer".