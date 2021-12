A Xunta modificará a súa lei de residuos tras unha negociación co Estado

A Xunta acordou aplicar modificacións na súa Lei de residuos e chans contaminados após unha negociación mantida co Estado no seo da comisión bilateral de cooperación.

Após as dúbidas sinaladas polo Ministerio de Política Territorial no mes de abril ante a posible colisión competencial en puntos do texto galego, Xunta e Goberno central desenvolveron conversacións para buscar puntos de encontro que culminaron cun acordo que pon fin ao conflito.

En concreto, a Consellería de Medio Ambiente comprometeuse a axustar a redacción da lei galega para eliminar un apartado relativo aos residuos fecais de produtos gandeiros, posto que o Goberno central interpretaba que a redacción da normativa chocaba co marco estatal.

Así, a Xunta modificará a redacción no punto que establecía que a materia fecal podía depositarse directamente nos terreos cando pasa por un proceso de dixestión anaerobia, segundo apuntan fontes da Administración autonómica consultadas por Europa Press.

Ademais, no outro punto de desencontro entre as administracións, a Xunta comprometeuse a comunicar ao Estado os casos de contaminación de augas subterráneas en chans de competencia estatal –como, por exemplo, as concas hidrográficas– para que a administración titular "actúe en consecuencia".

O Goberno galego resalta que esta xa é a forma de proceder na actualidade, aínda que valora que, após o acordo alcanzado co Estado, quede reflectida de forma expresa nun marco normativo.

Os municipios poderán pedir axudas por 13,5 millóns para implantar o colector marrón

Os concellos poderán solicitar, entre o 15 de decembro e o 31 de xaneiro de 2022, axudas por un montante global de 13,5 millóns de euros para impulsar a implantación do colector marrón, relativo ao tratamento de biorresiduos e a elaboración de compost.



Deste xeito, a orde de axudas sairá publicada este martes, 14 de decembro, no Diario Oficial de Galicia. En concreto, haberá dúas liñas de actuación: accións par a introdución do quinto colector na recollida municipal (8,6 millóns) e outra de compostaxe doméstica ou comunitaria (4,9 millóns).



De tal forma, os municipios poderán solicitar, de forma individual ou colectiva, axudas para a compra de colectores, cubos domésticos para biorresiduos, composteros, biotrituradoras, aireadoras e camións de recollida, entre outros, ademais de campañas informativas sobre que se pode botar no colector marrón.



Paralelamente, o 14 de decembro tamén se publicará unha orde de subvencións para a recollida de residuos domésticos especiais (aceites domésticos, téxtiles e puntos limpos móbiles), dotada con 2,2 millóns de euros.



Este xoves, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, clausurou a xornada de presentación da estratexia galega de biorresiduos e residuos municipais 2022-2023 –ante o obxectivo marcado por Europa para implantar esta recollida selectiva antes do 31 de decembro de 2023–, á que acudiron unhas 150 persoas entre respresentantes de concellos e empresas do sector.