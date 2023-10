A Xunta mobilizará un total de 40.000 hectáreas de terra

A Xunta mobilizará nesta lexislatura un total de 40.000 hectáreas mediante instrumentos de recuperación de terra e concentracións parcelarias para impulsar o rural galego. De feito, o Goberno autonómico puxo en valor xa arredor de 35.000 hectáreas aproveitando as ferramentas que ofrece a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, en vigor dende maio de 2021, e tamén mediante os procesos de reestruturación parcelaria.

Así, con respecto ás concentracións, estas seguen a ser un dos mellores mecanismos para darlle máis valor ás terras, á vez que permiten aumentar a base territorial das explotacións e reducir considerablemente os seus custos de produción. Por iso, as novas parcelarias teñen unha concepción moderna da mellora das estruturas, orientadas a favorecer o desenvolvemento económico das explotacións. Neste senso, a Xunta mantén un elevado ritmo de entrega de títulos por toda Galicia e está aberta a decretar novas zonas onde a prioridade sexa, precisamente, a ampliación de base territorial para as explotacións agropecuarias.

Lei de Recuperación

Ademais, xunto coas parcelarias, a Xunta seguirá impulsándose tamén os procesos que pon a disposición a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia. Uns mecanismos de mobilización voluntarios que permiten unha maior participación dos interesados na explotación das terras, como son os polígonos agroforestais, as agrupacións de xestión conxunta, a iniciativa das aldeas modelo ou as permutas de especial interese agrario, entre outras.

Todas estas ferramentas contribúen a un uso máis eficiente e sostible da terra agraria a través da ordenación dos usos do solo rural e da posta en produción dos predios abandonados, co beneficio que isto supón para anticiparse aos incendios.

Estas iniciativas póñense en marcha en aplicación da Lei de recuperación, co fin de recuperar grandes espazos produtivos segundo o tipo de cultivo máis acaído ou de maior tradición en cada zona, de maneira que se xenera actividade económica. Neste contexto, a Xunta busca desenvolver polígonos agroforestais en zonas nas que exista vontade e interese por parte dos propietarios e da xente do lugar, xa que a normativa establece como un tipo de áreas preferentes para estas figuras aquelas nas que desde o inicio se conta co acordo dos propietarios de máis do 70% da superficie. Por este motivo, o Goberno galego colabora coas distintas administracións locais co fin de localizar ámbitos nos que se poida dar esta condición.

Ao abeiro dos polígonos, reestrutúranse as parcelas para que teñan un tamaño suficiente que garanta a rendibilidade en función dos cultivos, dando prioridade ás explotacións galegas instaladas que demanden base territorial.

Ademais, no caso dos polígonos agroforestais de iniciativa pública, son zonas prioritarias aquelas de concentración ou reestruturación parcelaria rematadas que presenten un abandono superior ao 50%; as áreas cortalume, que se delimitarán con criterios técnicos co fin de xerar descontinuidades da biomasa que freen ou atenúen o avance dos incendios mediante a implantación da actividade agrícola, gandeira ou forestal; aquelas nas que se acredite a disposición de compromisos de adhesión ao proxecto, que deberán supoñer unha superficie mínima do 70% das terras incluídas no perímetro do polígono agroforestal.

En toda Galicia, hai 24 polígonos agroforestais, dos cales dous atópanse na provincia de Lugo (Bóveda e Navia de Suarna) e catro en Pontevedra, nos municipios de Cerdedo-Cotobade, Crecente, Valga e Tomiño.

Aldeas modelo

Así mesmo, cabe indicar que outro instrumento de mobilización e recuperación de terras que ofrece a Lei de recuperación son as aldeas modelo. Galicia xa conta actualmente con 21 aldeas modelo declaradas.

Na provincia de Lugo, son aldeas modelo Trascastro (O Incio), con 136 parcelas e 82 propietarios; Parada dos Montes (A Pobra do Brollón), con 278 parcelas e 73 propietarios; Bustelo de Fisteus (Quiroga), con 269 parcelas e 38 propietarios; e Francos de Proendos (Sober), con 119 parcelas e 70 propietarios. Pola súa banda, na provincia de Pontevedra atópase a aldea de Mouteira-Parada (Cerdedo-Cotobade), con 427 parcelas e 109 propietarios.

O obxectivo principal desta figura é devolver á produción terras con boa aptitude agronómica e que se atopen en estado de abandono ou infrautilización, impulsando deste xeito nova actividade económica agroforestal que non só fixe poboación e xere riqueza na contorna, senón que, ao tempo, reduza o risco de incendios forestais e mellore a calidade de vida dos veciños dos núcleos que se busca poñer en valor.

Outros instrumentos

Ademais destes instrumentos, cabe lembrar tamén as permutas promovidas no concello lucense de Friol en arredor de 400 hectáreas deste municipio.

A Consellería de Medio Rural comezará ao longo deste ano cun novo proxecto de cooperación –financiado pola medida Leader– que consistirá en poñer en práctica en tres zonas piloto con características diferentes o procedemento de ordenación da terra agraria a través do sistema de permutas.

Neste senso, os encargados de levar a cabo ditas iniciativas serán os grupos de desenvolvemento rural (GDR) das comarcas de Lugo, Ordes e Pontevedra Norte.

Desta forma, mellórase a estrutura das propiedades agrarias das zonas ao incrementar a superficie dos predios mediante o agrupamento de parcelas que antes se atopaban en distintas localizacións.

O que caracteriza as permutas de interese agrario é que son acordos entre propietarios de predios rústicos, para o intercambio das mesmas de carácter consensuado, bilateral e recíproco. Ademais, ao levarse a cabo en zonas nas cales non existen problemas nin de identificación da titularidade do parcelario, nin necesidade de máis infraestruturas viarias, mellorarase de forma exponencial a produtividade das explotacións desas áreas.

En definitiva, trátase de distintas fórmulas, pero todas cun mesmo obxectivo: dinamizar o territorio e xerar actividade económica para que sexa posible vivir no e do rural. E tamén para anticiparse aos lumes e diminuír os danos que poidan causar.