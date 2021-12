La Xunta mantiene la vuelta al cole para el 10 de enero

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el curso escolar se retome el día 10 de enero, como estaba previsto, si se cumple el calendario de vacunación. En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha considerado "razonable y urgente" el recorte de las cuarentenas ante la nueva variante ómicron, que es distinta de las anteriores, ya que produce una "explosión" de casos pero no incrementa la hospitalización ni causa la misma mortalidad.

"Si podemos estar siete días cuarentenados no debemos estar diez", ha asegurado el presidente gallego, antes de que el Consejo Interterritorial de Salud aprobase, precisamente, reducir a una semana el período de aislamiento de los positivos.

Por lo que respecta a la vuelta al cole, se ha mostrado partidario de mantener la fecha del 10 de enero, que le parece la "adecuada" con los datos actuales y si la vacunación de los menores mantiene el calendario establecido. Ha recordado que ese día está prevista la llegada a Galicia de una segunda remesa semanal de 36.000 dosis de vacunas pediátricas, tras la del día 4, por lo que en esa semana podrían quedar vacunados con la primera dosis "el 90 por cien" de los niños entre 11 y 5 años, cuya vacunación se inició este mes de diciembre.

"Parece razonable que el día 10 podamos iniciar el curso", ha afirmado Feijóo, quien ha puntualizado que esa es la información que puede dar de momento, ya que espera que este jueves los conselleiros de Educación y de Sanidad tengan "reuniones con los ministerios para evaluar el inicio del curso", aunque el único encuentro anunciado es el del próximo día 4 de enero, en una nueva Conferencia Sectorial de Educación.

Ha dicho que lo lógico es esperar que se cumpla el calendario de vacunación y "no precipitar ninguna cuestión adicional", en referencia a un posible atraso en el reinicio del curso.

ADELANTAR LA VACUNACIÓN. Feijóo se ha reafirmado en la relevancia de agilizar la vacunación y no esperar seis meses, sino tres, para administrar la dosis de refuerzo a la población. Para el presidente gallego, si hay reservas de vacunas y dada la "explosión" de la ómicron, no urgir el proceso sería "de una enorme irresponsabilidad".

"La cuestión no es menor, sino estratégica", ha dicho el presidente gallego, quien ha recurrido a la mayor incidencia en la población menor de 49 años (que no ha recibido aún la dosis de refuerzo) como ejemplo, pero también a la gravedad de los efectos cuando se produce un contagio. Así, ha precisado que el 52% del medio centenar de pacientes covid que están en las unidades de críticos gallegas están sin vacunar, mientras que de los 262 ingresados en plantas de los hospitales autonómicos, alrededor del 30% no han sido inmunizados frente al coronavirus.

"Si solo el 6% de la población gallega está sin vacunar y es capaz de causar el 50% de la ocupación de UCI y el 30% de hospitalización por covid, es evidente que no vacunarse está produciendo enormes dificultades y estragos sanitarios, económicos y de contagio", ha constatado.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ A BAJAR LA INCIDENCIA? El titular de la Xunta espera que a partir de la tercera o cuarta semana de enero empiece a disminuir la curva de incidencia de la variante ómicron en la comunidad, si se cumplen las previsiones de vacunación de personas de menos de 50 años y niños y niñas.

Aparte de las vacunas, que han demostrado su "efectividad", ha asegurado, para reducir la incidencia de la nueva variante de la covid-19, Feijóo se ha referido al nuevo protocolo para el seguimiento de casos anunciado por la Xunta, que supone establecer positivos solo a través de autotest de antígenos sin necesidad de confirmar a través de PCR ni acudir al centro de salud.

Así, se establecerá un sistema para que cualquier positivo en antígenos de personas con sintomatología lo comunique al centro de notificaciones y entre en cuarentena y "a los diez días se produce el alta automática sin necesidad de que sea llamado desde la unidad de rastreo", ha explicado.

Núñez Feijóo ha defendido tanto estos cambios como las restricciones puestas en marcha para Fin de Año y hasta el 18 de enero ante la "situación explosiva" de la pandemia por la llegada de la variante ómicron, cuyo impacto en la comunidad no se constató hasta el 19 o 20 de diciembre, ha justificado sobre la adopción de las medidas esta misma semana.

Galicia ha vuelto a registrar un récord de contagios de covid-19, con 4.569, un millar más que en el día anterior, por lo que la previsión es que mañana se superen los 5.000, ha apuntado Feijóo.