La Xunta mantiene dos días más las restricciones en el área de A Coruña

La Xunta de Galicia ha decidido este lunes mantener las restricciones en el área de A Coruña durante dos días más, sin aumentarlas, durante la reunión del subcomité clínico, mientras la Comunidad registra un total de 2.452 casos activos por coronavirus.

Esta ha sido la decisión tomada en el encuentro del comité clínico de expertos sanitarios de Galicia, que se ha juntado de nuevo para ver la situación epidemiológica de la Comunidad y evaluar las medidas adoptadas.

En el encuentro, según informa a Efe la Consellería de Sanidad, no se ha decidido cambiar aspecto alguno de la situación actual, por lo que las medidas de prevención de contagios de Covid-19, adoptadas tras el repunte experimentado en el área coruñesa, seguirán siendo las mismas hasta, por lo menos, el miércoles, cuando se volverá a reunir.

Así, en los municipios de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada continúan vigentes las limitaciones tomadas el 7 de agosto y que afectan especialmente a la hostelería, sector que ha presentado un recurso contra ellas por vía judicial.

“La presión asistencial no es preocupante, lo que no significa que no tengamos una preocupación muy intensa por la situación epidemiológica de España en general y de Galicia en particular”

En los bares y restaurantes de estos municipios no se puede hacer uso de la barra y se deben mantener las terrazas e interiores al 50 % de su ocupación.

Asimismo, sigue vigente la obligatoriedad de que los locales comerciales y establecimientos presten un servicio de “atención preferente” a los mayores, que debe concretarse en medidas como cajas de pago específicas u horarios determinados.

El presidente en funciones de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado esta mañana sobre la presión asistencial en la comunidad para asegurar que en estos momentos es “moderada”, con “un 93 % menos de personas hospitalizadas ahora que durante la pandemia”.

“La presión asistencial no es preocupante, lo que no significa que no tengamos una preocupación muy intensa por la situación epidemiológica de España en general y de Galicia en particular”, ha remarcado Núñez Feijóo en declaraciones a los periodistas tras haber sido designado candidato a la investidura.

En las residencias también aumentan los contagios, pues este lunes han sumado un total de 86 positivos, 67 usuarios y 19 trabajadores

En esta jornada, el Área Sanitaria de A Coruña y Cee, la más afectada de Galicia por la incidencia del Covid-19, contabiliza un total de 1.236 casos activos, 29 más que ayer, cuando se han dado 41 altas. Esto quiere decir que el número de nuevos contagios detectados en un día ha sido de 70.

Además, en las últimas horas han subido a seis los pacientes en UCI, tras ingresar dos. Sumando estos, el total de pacientes hospitalizados en el área es de 55, 49 en planta.

En Galicia, el número de casos de Covid-19 ha ascendido este lunes a los 2.452, de los que 1.236 son del área de A Coruña; 321 de la de Lugo, 212 de la de Ourense, 141 de la de Pontevedra, 155 del área de Vigo, 247 de la de Santiago y 113 de la de Ferrol.

De estos pacientes, 12 están en la UCI, 70 en unidades de hospitalización y 2.370 en sus domicilios. Además, desde el inicio de la pandemia, el territorio gallego suma 633 fallecidos a causa del virus, tras fallecer este domingo un varón de 66 años hospitalizado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

En las residencias también aumentan los contagios, pues este lunes han sumado un total de 86 positivos, 67 usuarios y 19 trabajadores.

Por el momento, se suman a las restricciones de la comarca coruñesa, las medidas decretadas por el Ministerio de Sanidad para todo el territorio nacional como el cierre del ocio nocturno o la imposición de la 1:00 de la madrugada como hora máxima de cierre para los locales de hostelería, que no pueden admitir nuevos clientes a partir de las 00:00 horas.