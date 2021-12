A Xunta lanza un plan formativo no Xacobeo para traballadores da hostalaría e o turismo

A XUNTA lanzou por primeira vez un plan de formación no Xacobeo para impulsar a cualificación de 4.000 traballadores dos sectores da hostalería e o turismo. A Consellería de Emprego e Igualdade investirá catro millóns de euros nesta iniciativa dirixida principalmente a persoas ocupadas no mercado laboral, aínda que tamén se admite a participación de persoas desempregadas ata un 30% do cupo total.

Concederanse axudas ás entidades inscritas ou acreditadas para impartir formación profesional para o emprego nas modalidades presencial, de teleformación ou mixta. A formación, que comezará este mes de decembro, impulsarase a través do novo Campus Virtual da Xunta, aínda que tamén será presencial, e potenciarase a realización de cursos dirixidos a persoas con discapacidade.

Os traballadores afectados por Ertes ou Eres poderán beneficiarse das accións formativas, así como os socios de empresas de economía social e os autónomos. Esta medida súmase ao Plan de formación para o emprego dirixido a persoas ocupadas que se publicou no mes de febreiro cun orzamento de 5,5 millóns de euros.

Así, o Consello da Xunta aprobou unhas novas bases reguladoras con vixencia temporal para o período 2021/2022 para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación no Xacobeo na Comunidade Autónoma de Galicia (prioritariamente persoas traballadoras ocupadas).

O orzamento da primeira convocatoria é de 4 millóns de euros. Trátase dun plan novidoso dirixido ao sector da hostalaría e turismo do que non houbo convocatorias previas.

A convocatoria inclúe accións formativas prioritariamente para a persoas traballadoras ocupadas. Admite a participación de ata un 30% de persoas traballadoras desempregadas.

Destácase o uso da aula virtual como medio de formación presencial a través do novo Campus Virtual da Consellería de Emprego e Igualdade, posto a disposición das entidades inscritas ou acreditadas de xeito gratuíto. Inclúense como beneficiarias da formación ás persoas traballadoras que fosen afectadas por expedientes temporais de regulación de emprego (Erte), así como medidas flexibles que se adapten á actual situación laboral e faciliten o normal desenvolvemento das accións formativas no marco dun escenario incerto.

Ademais aplícanse instrumentos de control flexibles que garantindo a saúde dos participantes acrediten o control de presenza do persoal docente e do alumnado, e permite diversas modalidades de participación da formación (presencial, teleformación e mixta).

Á vez poténciase a realización de accións formativas dirixidas a persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida. Deste xeito, continúa o impulso á teleformación e a aula virtual como modalidades de formación a aplicar en calquera liña de formación da Consellería de Emprego e Igualdade, así como o apoio ás persoas con discapacidade para os efectos de facilitar e potenciar a súa inserción no mercado laboral. Incorpórase como apartado de baremo o feito de que as entidades solicitantes dun plan de igualdade de xénero, valorándosese a diversidade de accións formativas incluídas nos programas formativos das entidades.

A concesión das axudas efectuarase en réxime de concorrencia competitiva e na norma inclúese a posibilidade de conceder un anticipo previo de ata o 25% do total do importe da axuda, e un 35% como segundo anticipo, unha vez acreditado o inicio da acción formativa, de xeito que o máximo dos anticipos ascende ao 60%.

Esta previsión permite atender as necesidades de financiamento das entidades de formación dotándoas da solvencia necesaria para a realización das accións formativas de forma que se garante a axeitada realización das actuacións obxecto da axuda.

Entidades beneficiarias das axudas

Poderán obter a condición de beneficiarias das subvencións ás que se refiren estas bases, as entidades que, na data de entrada en vigor da correspondente convocatoria, sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados e/ ou inscritos para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia naquelas especialidades formativas para as que soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.

As entidades deberán dispor no ámbito territorial de Galicia das instalacións debidamente acreditadas e/ou inscritas que permitan a impartición das acciones formativas solicitadas.

Así mesmo, os centros presenciais vencellados a entidades acreditadas e/ou inscritas para impartir especialidades formativas na modalidade de teleformación deberán estar homologados na correspondente especialidade na data de entrada en vigor da convocatoria e localizados na Comunidade autónoma de Galicia.

Destinatarios da formación

As accións formativas irán dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas. Terán a consideración de persoas traballadoras ocupadas tanto as persoas traballadoras ou socias da empresas da economía social que acheguen actividade económica, como as persoas traballadoras autónomas.

Para os efectos desta orde, tamén terán a consideración de persoas traballadoras ocupadas as que resulten afectadas por medidas temporais de suspensión de contrato como consecuencia da aplicación dun expediente de regulación temporal de emprego (ERTE), ou dun expediente de regulación de emprego (ERE), motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou de forza maior.

Poderán participar nas referidas accións formativas as persoas traballadoras desempregadas, ata un límite do 30% do número de participantes de cada programa.

Asemade, tamén poderán participar nas accións formativas as persoas demandantes de servizos previos ao emprego.

Tipoloxía dos cursos

As accións formativas subvencionables son especialidades pertencentes ao Catálogo de Especialidades do Sepe e céntranse nos ámbitos da hostalería e o turismo.