La Xunta lamenta la decisión del TC sobre herencias en vida y estudiará compensaciones

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado este jueves la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso planteado por la Xunta contra la tributación directa en el IRPF de las transmisiones patrimoniales conocidas como herencias en vida y va a analizar sus efectos para ver "las posibilidades o no de compensarlas".

En la rueda de prensa tras el Consello da Xunta, ha considerado "injusto" equiparar las donaciones en vida con los pactos sucesorios, una figura del Derecho Civil de Galicia a la que se han acogido 198.000 personas en los últimos cinco años, por lo que serían potenciales afectados de la normativa estatal.

Según ha reprochado, hubo por parte del Gobierno central una "cerrazón difícil de entender" a la hora de negociar con Galicia al respecto, y la Xunta va ahora a "analizar los efectos socioeconómicos" de esta tributación para ver la posibilidad de compensarla.

Así lo ha manifestado al ser preguntado por posibles reducciones en este sentido a través de la normativa gallega, aunque ha advertido que obligaría a "un esfuerzo de la Hacienda pública autonómica" para solucionar una situación de la que responsabiliza al Gobierno que "trata como presuntos defraudadores a más de 100.000 familias que hicieron estos sucesorios".

El recurso de la Xunta fue presentado tras la aprobación de una legislación estatal del julio de 2021 sobre medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que establecía como plusvalía los pactos o contratos sucesorios a tributar cuando el bien recibido se transmita antes del transcurso de cinco años o del fallecimiento del que entrega los bienes, si es anterior a dicho plazo.

El Gobierno gallego considera que el pacto sucesorio del Derecho Civil gallego sobre la herencia futura en virtud del cual una persona entrega bienes en vida a uno de sus herederos a cambio de no heredarle en el futuro es una figura asimilable a una transmisión mortis o "plusvalía del muerto" que no debe estar sujeta a gravamen, y no una ganancia patrimonial a tributar en el IRPF.

Rueda ha asegurado que esta decisión va a obligar "a una doble imposición" y a una "subida fiscal" a quienes realicen este tipo de operaciones y cree que el Gobierno central, con su normativa, presupone "un afán defraudador" en aquellos que reciben una herencia en vida, que cree que "no se está dando de manera generalizada".

Además, ha argumentado que los dos votos particulares a la sentencia del TC muestran que la Xunta tenía "argumentos jurídicos potentes" para defender su recurso porque se aprobó una ley estatal que va "en contra" de lo que se hace en Galicia.