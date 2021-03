A Xunta investirá preto de medio millón de euros para construír o primeiro albergue público de Ferrol

O edificio da Casa do Mar será reformado para acoller o primeiro albergue público de peregrinos en Ferrol, un proxecto que recolle un investimento de máis de 467.000 euros para esta transformación o inmoble situado a poucos metros do inicio do Camiño Inglés.

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, visitou o emprazamento este mesmo mércores, acompañado entre outros polo alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE) e polo presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Indalecio Seijo.

OBXECTIVO, O PRÓXIMO ANO. "Se todas as administracións coordinámonos, se conseguimos tramitar rapidamente a licenza do Concello e facemos pronto a licitación, poderiamos ter xa durante todo o ano 2022, ano Xacobeo, este albergue funcionando a pleno rendemento, algo que pretendemos, para darlle a Ferrol todo o que se merece desde o ámbito do Xacobeo e tamén de recoñecemento do Camiño Inglés, que está a crecer dunha maneira exponencial".

Rueda destacou que a Casa do Mar é un "espazo idóneo" para este proxecto, no que levan anos traballando, e que agora require "a desafectación destas instalacións por parte do Goberno central, para poder iniciar os traballos".

COLABORACIÓN. Pola súa banda, o alcalde de Ferrol, Ángel Mato, sinalou que se puxo en contacto na mañá deste mércores co Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana por este asunto, que á súa vez lle trasladou que a desafectación "será inmediata".

Segundo Matogueira, a creación deste albergue será posible "grazas á colaboración entre administracións", e agradeceu a dilixencia desde a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, tanto do novo presidente como do seu predecesor no cargo, José Manuel Vilariño, ademais da Xunta de Galicia.

"Permitiunos poder traballar dunha maneira cómoda, ademais de con o antigo Ministerio de Fomento, para que esa desafectación prodúzase o máis rápido posible", resolveu.