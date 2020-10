A Xunta investirá 1,5 millóns no abastecemento de auga de Pontedeume

A Xunta investirá 1,5 millóns de euros na emerxencia declarada pola situación do río Eume e no abastecemento de auga do municipio de Pontedeume (A Coruña). A maior parte deses fondos estará destinada a modernizar a estación potabilizadora municipal.

Así o anunciou a Consellería de Infraestruturas e Transporte nun comunicado no que lembra que o pasado martes Augas de Galicia declarou a emerxencia no río Eume para afrontar a situación e, en colaboración co Concello de Pontedeume no exercicio "das súas competencias" e a concesionaria do servizo da auga, restablecer os parámetros e garantir o abastecemento da poboación.

Precisamente, a Xunta anunciou este xoves o inicio dun expediente sancionador a Endesa, como empresa explotadora do encoro do Eume, pola situación de turbidez xerada no río e polas afeccións ao abastecemento de Pontedeume, municipio que leva unha semana sen poder consumir directamente da billa.

Neste sentido, xa se lle deron indicacións á compañía para que manteña o nivel das augas do encoro "nos parámetros normais de explotación" e adopte "medidas para reducir a turbidez" do caudal.

A POTABILIZADORA, O "MÁIS ÁXIL"

A declaración de emerxencia do pasado martes permite a Augas de Galicia adoptar aquelas "medidas necesarias para reducir os niveis de turbidez" do Eume e acometer "actuacións urxentes" na estación de tratamento da auga potable municipal, co obxectivo de que volva ser apta para a poboación.

Tras analizar "diversas alternativas", a Administración concluíu que a medida "máis áxil e eficaz" é actuar sobre a potabilizadora "con sistemas que favorezan a coagulación e a decantación das partículas en suspensión" que provocan a turbidez.

De feito, a Consellería remarca que a planta municipal "carece de cámaras de mestura de reactivos e auga bruta" e de "tratamentos físico-químicos", ademais de que o seu decantador é "excesivamente pequeno e con pouca capacidade de filtrado".

Tras aplicar nos últimos días o correspondente tratamento físico-químico para que a auga volva ser apta para o consumo e despois de que nun primeiro momento se actuase sobre o río con barreiras de contención, a Xunta garante que realizará "todas as actuacións que se estimen necesarias" para asegurar o abastecemento da poboación.

Ademais, a Administración explica que, desde este venres, técnicos dunha empresa especialista en emerxencias ambientais están a recoller mostras na zona para "ampliar o alcance do seguimento" que se realizaba a esta problemática.