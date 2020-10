La Xunta de Galicia ha anunciado este miércoles su decisión de intervenir la residencia DomusVi de Ribadumia, donde se contabilizan actualmente 25 casos positivos de covid-19: 20 entre los usuarios del centro y cinco entre los trabajadores.

El gobierno gallego aclara que "as Consellerías de Sanidade e Política Social acordaron tomar esa medida co obxectivo de garantir a calidade asistencial e a correcta protección da saúde tanto das persoas usuarias como das traballadoras e traballadores do centro".

Un equipo de profesionales sanitarios del Servizo Galego de Saúde ya se ha desplazado al centro para hacer un seguimiento médico permanente sobre la situación de los residentes, así como para vigilar la correcta aplicación de las medidas de "prevención, seguridade e hixiene fronte ao covid-19 aprobadas pola Xunta de Galicia".

"Os profesionais do Sergas tamén velarán pola continuidade dunha atención sanitaria axeitada na residencia", añaden fuentes de la Xunta.