A Xunta intensificará as inspeccións despois de abrir os primeiros expedientes a Cabify

A Xunta intensificará as inspeccións a compañías de vehículos de transporte con condutor (VTC) despois de abrir os primeiros expedientes por "servizos irregulares" feitos por estas plataformas na cidade da Coruña, urbe na que xa opera Cabify. Así o trasladou en declaracións aos medios a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que este martes se reuniu con representantes das distintas federacións de taxistas de Galicia para abordar a presenza destas novas empresas en Galicia.

"O asunto principal desta reunión é a preocupación do sector do taxi, que comparte o Goberno galego, sobre a necesidade de regular un marco estable que garanta unha convivencia leal e xusta entre os diferentes servizos do taxi e o servizo de aluguer con condutor, o sector das VTC", explicou. Neste sentido, detallou que, segundo trasladoulles o sector do taxi, na Coruña "xa se están realizando servizos que non están a cumprir" as condicións establecidas para as VTC. "Están a facer percorridos por certas zonas da Coruña e recollendo a persoas sen contrato preestablecido e directamente en marcha, isto é algo que non pode suceder", indicou.

Ethel Vázquez precisou que hai "expedientes que están abertos" por estas irregularidades e destacou que a Administración autonómica prevé "reforzar os labores de inspección" a este tipo de servizos que "parece ser que non se están realizando de forma adecuada".

"Abriremos os expedientes que correspondan", advertiu a conselleira, que informou de que ao encontro co sector do taxi tamén acudiu a subdirectora de inspección, departamento que "analizará ao detalle eses expedientes" para corroborar que se "son servizos que non se estaban realizando de forma adecuada levarán a correspondente sanción".

CRÍTICAS A FOMENTO. Na súa comparecencia ante os medios, Ethel Vázquez culpou ao Ministerio de Fomento de "agravar o conflito" ao "transferir o problema" ás diferentes comunidades autónomas. "Sempre dixemos e advertir o pasado agosto, que o Ministerio de Fomento debería regular, que é o que ten as competencias do funcionamento e o sector das VTC e, o que veu facer, foi transferir o problema ás comunidades autónomas", criticou.

Por iso, instou ao departamento que dirixe José Luís Ábalos a aplicar "canto antes" o rexistro a nivel estatal destas plataformas e a aceptar as propostas formuladas desde diferentes autonomías para camiñar ao cociente de consenso dunha licenza VTC por cada 30 taxis. E é que, conforme censurou, a día de hoxe a media está nunha licenza de VTC por cada 13 taxis a consecuencia da Lei Omnibus aprobada polo Goberno de José Luís Rodríguez Zapatero que, conforme sinalou, "rompeu o equilibrio" e motivou catro anos de "barra libre" de licenzas até a normativa aprobada pola ministra do PP, Ana Pastor.

Neste punto, atribuíu ao "baleirou legal" e a "barra libre" outorgada por esta lei aprobada polos socialistas o feito de que agora diferentes sentenzas obriguen a habilitar unhas 50 licenzas a estes servizos VTC en Galicia. "Hai que pedir execución de sentenza e, por tanto, esperaremos para que as partes soliciten execución de sentenza. A Xunta non as outorga, outórgaas a xustiza", incidiu.

Por último, destacou o compromiso do Goberno galego para analizar unha batería de iniciativas para "vixiar" o servizo das VTC e avanzou que a Xunta espera que "a finais de febreiro", após o seu paso polo Consello Consultivo, estea en marcha o "distintivo" que permitirá identificar a estas plataformas.

POSTURA DO SECTOR DO TAXI. Pola súa banda, un dos integrantes da Federación Galega de Taxis, Manuel Chorén, trasladou a preocupación do sector do que viven unhas 3.600 familias en Galicia ante a irrupción na Comunidade destas novas plataformas. Na Comunidade galega, segundo os datos da Xunta, xa hai 276 licenzas VTC.

"Como sabedes, a situación a nivel nacional está moi mal", explicou Chorén, que demandou a posta en marcha dun rexistro, a nivel nacional, para que todas as VTC estean rexistradas e reclamou que se cumpra o cociente dunha licenza por cada 30 taxis.

Así mesmo, esixiu que "todas as chamadas" para solicitar servizos a estas empresas queden rexistradas en tempo real para que se poida comprobar que se cumpren as condicións e se contraten con "tres horas de antelación" para que estes vehículos "non anden polas rúas rodando e estean na base". Ademais, pediu que se aumenten as inspeccións para velar polo cumprimento das normativas. "Non valen de nada as leis se despois non hai inspección", manifestou nunha intervención na que agradeceu a actitude da Xunta co sector e acusou a Fomento de "lavarse as mans" ao transferir o problema.

Por último, após lembrar que o do taxi é un sector totalmente "regulado", advertiu de que as plataformas VTC "moven as tarifas cando queren" e "non lles importa perder diñeiro durante un ano" co obxectivo de "entrar" no mercado.