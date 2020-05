A Xunta insiste en xestionar o ingreso mínimo tras a cesión a País Vasco e Navarra

O Goberno galego tamén quere a xestión do Ingreso Mínimo Vital (IMV) e niso insistiu nas últimas semanas por distintas vías, á vez que agora reitera a demanda despois de transcender que País Vasco e Navarra asumirán as funcións e os servizos correspondentes ao Instituto Nacional da Seguridade Social en relación a esta renda, tras un acordo do Executivo central e o PNV.

Fontes da Consellería de Política Social trasladaron a Europa Press que esta cesión a País Vasco e Navarra evidencia que "é perfectamente posible" que as autonomías xestionen esta renda mínima vital activada polo Executivo central igual que o fan "coas pensións non contributivas".

As mesmas fontes remarcaron que o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, formalizou esta petición en relación ao ingreso mínimo –cuxos detalles A Xunta pediu tamén concretar, para ver como se compatibilizaría coa Risga autonómica– en varias conferencias telemáticas de presidentes.

Ademais, a conselleira de Política Social, Fabiola García, tamén remitiu unha carta hai dez días ao ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, José Luís Escrivá, á que non obtivo resposta.

Nesa misiva, Fabiola García insiste en que resulta "imprescindible" que o Ministerio remita á Xunta o texto definitivo do real decreto que regulará este ingreso mínimo vital. "Non é razoable que a Xunta lles pida aos seus administrados que soliciten unha prestación sen antes coñecer a normativa que a ampara, nin tan sequera o seu borrador", subliña.

Igualmente, incide en que o Executivo galego considera que "a mellor maneira de xestionar" esta renda é a través das administracións autonómicas. Como argumento, salienta que as comunidades e a Seguridade Social teñen "unha ampla experiencia de colaboración", baixo o seu punto de vista "exitosa", na xestión das pensións non contributivas.

"Dependemos de equipos con capacidade e traxectoria que poderían facer posible que esta prestación se implantase con axilidade, seguridade e eficacia", defendía a conselleira na misiva.

Pola súa banda, preguntado respecto diso en rolda de prensa, o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, apoiou a petición por parte da Xunta. Baixo o seu punto de vista, a cesión da xestión a dúas autonomías o que demostra é que é "perfectamente viable" que ditas funcións sexan asumidas tamén polo resto de comunidades.

Remarcou que Galicia "leva semanas pedindo" esta xestión e esgrimiu que tamén o PP entende que o óptimo sería unha xestión autonómica da prestación, co fin, ademais, de "evitar solapamentos" coa Risga galega.

"Se se pode ceder a País Vasco e Navarra, pódese ceder ao resto de comunidades. Non entendemos por que ao País Vasco si e a Galicia non, e o Goberno debería explicalo", resolveu.