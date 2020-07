Así será o protocolo que teremos que seguir para votar o 12-X

A Xunta iniciará o luns a última inspección dos 2.405 colexios electorais previstos para os comicios do 12 de xullo, co obxectivo de comprobar que, tras a instalación de todo o material e mobiliario necesario, cumpren as medidas de prevención sanitarias fronte á COVID-19.

Na primeira quincena do mes de xuño este persoal despregado para ese efecto xa realizou inspeccións previas dos locais electorais, nas que se garantiu que "o 100 por 100" podían cumprir coas pautas de saúde pública. De feito, este venres o coordinador de prevención dos comicios, Emilio de la Iglesia, participou nunha demostración de seguridade no Centro Sociocultural Pedro Barrié da Maza de Sergude, en Boqueixón (A Coruña).

Ademais destas revisións, durante a propia xornada do 12 de xullo haberá en todos os colexios un equipo da Administración con funcións de vixilancia e supervisión para asegurar o cumprimento de medidas como distancias de seguridade, o uso de máscara e xel desinfectante -que se facilitarán nos propios locais-, así como os controis de acceso e o aforamento para evitar as aglomeracións e para dar prioridade ás persoas maiores de 65 anos ou con algunha discapacidade.

Así mesmo, haberá cartelaría para facilitar o seguimento de todas as pautas sanitarias, sinalizarase o percorrido e os fluxos de entrada e saída aos colexios e o mobiliario para os integrantes das mesas estará colocado "de maneira que se manteña a distancia de seguridade, do mesmo xeito que na zona que ocuparán interventores e apoderados" dos partidos, explica a Xunta.

Cabe lembrar que nas mesas haberá unha bandexa na que os cidadáns deberán depositar o DNI antes de introducir o seu voto na urna, co obxectivo de rebaixar ao mínimo o contacto entre persoas.