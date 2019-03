A Xunta iniciará o estudo para incoar como Ben de Interese Cultural o Entroido galego, en aras de conservar tanto o patrimonio material como inmaterial dunha festividade con fondas raíces en Galicia e que ten unha importante contribución ao turismo no inverno.

Así o avanzou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, durante a súa visita ás celebracións do entroido de Xinzo de Limia, declarado de Interese Turístico Internacional e o máis duradeiro de España, xa que se prolonga durante cinco semanas.

En Xinzo de Limia, Román Rodríguez lembrou que Ourense conta ademais cun entroido de Interese Turístico Nacional en Verín e outro cinco de Interese Turístico Galego (Viana do Bolo, Laza, Maceda, Manzaneda e Vilariño de Conso) e que foi a provincia na que máis creceu a demanda turística o pasado ano, cun incremento de preto do 3%.

TORRE DA PENA. Antes de participar no entroido de Xinzo de Limia, Román Rodríguez visitou o Castelo Torre da Pena da mesma localidade, un Ben de Interese Cultural que será obxecto de restauración.

O titular de Cultura avanzou que o seu departamento investirá 225.600 euros para estes traballos, con financiamento dos fondos Feder 2014-2020 e que está previsto que se liciten este 2019.

Xa se está ultimando a redacción do proxecto básico de execución para a posta en valor da Torre da Pena. O proxecto, segundo precisou o conselleiro, define as actuacións necesarias para resolver as filtracións desde a cuberta e restaurar a torre. Ademais, recuperarase a lectura da muralla exterior para dar a coñecer o castelo.

Román Rodríguez lembrou que os traballos realizados en anos previos pola Administración autonómica permitiron comprobar a existencia de muros pertencentes ao resto dun antigo castelo medieval, dos que a Torre da Homenaxe é o elemento máis visible da fortaleza.