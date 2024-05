A Xunta impulsa a eficiencia enerxética

A Xunta de Galicia destinará en 2024 máis de 37 millóns a axudas para a mellora da eficiencia enerxética de vivendas e edificios de vivendas, no marco do plan iniciado en 2022 e financiado con fondos da Unión Europea a través do programa Netx Generation.

As convocatorias publicaranse unha vez que a Xunta de Galicia reciba os fondos para o seu financiamento.

Edificio

O programa de rehabilitación a nivel de edificio é o que máis demanda rexistra na nosa comunidade e, polo tanto, ao que se destina a maior partida orzamentaria para 2024.

Este programa contará cunha dotación de máis de 27 millóns, está destinado á rehabilitación de edificios de vivendas, tanto si se trata de edificios de vivendas colectivas como si son vivendas unifamiliares.

Entre os requisitos a cumprir para acceder ás axudas destaca que as vivendas teñen que ser existentes e de uso residencial e no caso de edificios que compartan outros usos co de residencial, o 50% da superficie sobre rasante, descontando as plantas inferiores con outros usos compatibles, ten que estar dedicada a uso de vivenda. Ademais, as obras que se realicen deberán garantir que se reduce o consumo de enerxía primaria non renovable, polo menos un 30% e a demanda enerxética polo menos un 25% ou nun 35% dependendo da zona climática na que se atope.

Para conseguir estes requisitos sempre hai que realizar actuacións sobre a envolvente (illar fachadas, cubertas e substituír as xanelas) para reducir a demanda e ademais pódense substituír as instalacións existentes por outras que non utilicen enerxía fósil como solar, biomasa, bombas de calor con xeotermia ou de aerotermia ou hidrotermia.

Vivenda

A nivel de vivenda o programa de rehabilitación está destinado á rehabilitación enerxética individual de vivendas en edificios colectivos, conseguindo unha redución da demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración do polo menos o 7% ou unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable de polo menos un 30%.

Este programa terá este ano unha dotación de preto de 3,2 millóns.

Libro do edificio

A elaboración do libro do edificio e a redacción de proxectos de rehabilitación tamén contan cunha liña de axudas que se convocará en 2024, cunha dotación de máis de dous millóns.



Esta axuda está destinada a edificios que polo menos o 50% da súa superficie construída sobre rasante, excluída a planta baixa ou plantas inferiores se ten ou teñen outros usos compatibles, teña uso residencial de vivenda.

Finalmente, a Xunta destinará este ano preto de cinco millóns ao programa de apoio á oficina de rehabilitación que xestiona as axudas de eficiencia enerxética.

As axudas para a mellora da eficiencia enerxética en inmobles residenciais xa tiveron convocatorias nos anos 2022 e 2023, concedéndose subvencións por importe de preto de 140 millóns das que se beneficiaron preto de 24.000 vivendas.

Cunha execución próxima ao cen por cento dos fondos dispoñibles para os dous anos referidos, Galicia converteuse nunha das comunidades autónomas con mellor execución dos fondos europeos destinados a vivenda.

Nas dúas convocatorias xa pechadas concedéronse máis de 89 millóns para a rehabilitación de edificios ou vivendas unifamiliares cun total de 7.500 vivendas, así como preto doutros 7 millóns para a rehabilitación de preto de 3.700 vivendas de maneira individual.

Tamén se concederon preto de 3,9 millóns de euros para a elaboración do libro do edificio ou redacción de proxectos de rehabilitación, dos que a día de hoxe xa se beneficiaron máis de 9.000 vivendas. Ademais destas axudas, en 2022 repartíronse preto de 33 millóns de euros entre aqueles concellos que o solicitaron para a execución de actuacións de rehabilitación a nivel de barrio, co obxectivo de beneficiar a un total de preto de 5.000 vivendas.

Para as oficinas de rehabilitación destináronse entre 2022 e 2023 máis de 3,5 millóns.

Fondos insuficientes

En 2024 o Goberno prevé remitir a Galicia 25 millóns de fondos europeos, contía que a Xunta de Galicia considera moi insuficiente para cubrir a demanda existente.

Por esa razón, a Xunta xa demandou do Goberno un incremento dos fondos que prevé transferir este ano, dada a demanda existente e a execución próxima ao cen por cento nas dúas convocatorias xa pechadas.