La Xunta iniciará a partir de este verano un programa de planes personalizados de acompañamiento y seguimiento intensivo de personas desempleadas para prevenir "fraudes", así como las "disfunciones" que se producen entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, ya que hay unos 15.000 puestos vacantes.

El seguimiento personalizado, durante un período de seis meses, se iniciará con los demandantes de empleo que lleven más de cinco años sin acceder a un trabajo, que la Xunta cifra en unos 14.000; también los que rechazaron una oferta o abandonaron una formación sin justificación, no se presentaron a citas de orientación laboral, o no estuvieron disponibles para tres ofertas laborales en un año.

Las "disfunciones" y "fraudes" que se puedan registrar en el ámbito de la demanda de empleo estarán así bajo la lupa del Gobierno gallego mediante un "pionero" programa de acompañamiento laboral "personalizado" que busca -ha defendido el presidente, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Ejecutivo- que el sistema "funcione lo mejor posible".

En concreto, Rueda ha explicado que este programa, que se activará en cuanto se realicen las adaptaciones tecnológicas necesarias y, previsiblemente, a partir del próximo verano, aspira a concretar "un acompañamiento y seguimiento intensivo" de la demanda de empleo, con el fin, por ejemplo, de "relacionar" demandantes con empresas que necesitan personal que se ajusta a sus perfiles.

De hecho, ha indicado que al menos hay unas 15.000 plazas vacantes en empresas que están "esperando a ser cubiertas".

Pero este programa también permitirá, ha dicho el presidente gallego, "prevenir posibles disfunciones" o "incluso fraudes", que de ser detectados supondrían la apertura del correspondiente expediente y podrían concluir en una sanción o en la retirada de prestaciones de carácter sociolaboral en el caso de que se estén percibiendo y de acuerdo con la legislación vigente.

La Xunta cuenta con 136 orientadores laborales nuevos

Para poner en marcha este programa, la Xunta cuenta con 136 orientadores laborales nuevos que trabajarán en las 54 oficinas de empleo autonómicas y una aplicación de inteligencia artificial que tendrá en junio su prueba piloto, todo esto con un dotación de 9 millones de euros para este año.

Ha acompañado a Rueda la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, quien ha recordado que las oficinas de empleo se han reforzado con 136 orientadores, que se encargarán del impulso de este programa mediante el que se prevé contactar con desempleados de larga duración o con aquellos que hayan rechazado formación o propuestas de inserción laboral ajustadas a sus perfiles.

Los orientadores empezarán a citar a cada desempleado para iniciar la revisión personalizada de su situación, con una orientación intensiva durante seis meses para "intentar que logre integrarse en el mercado laboral a través de un plan personalizado de inserción".



En el caso de no responder a este plan de inserción, podrán abrirse expedientes si no se cumplen los requisitos para el cobro de las prestaciones de desempleo u otras. En concreto la del paro a la prestación contributiva la cobran 33.085 personas en Galicia; el subsidio por mayores de 52 años, 25.477 personas y el ingreso mínimo vital (IMV), 30.000 personas.



La conselleira ha especificado que la sanción no afectará "en ningún momento" a las prestaciones sociales, sino "exclusivamente" a aquellas que están vinculadas al empleo, y en las que la Xunta no tenga competencia, como el IMV, se trasladará los datos al ministerio competente.

Una "revolución" del servicio de empleo autonómico

Se trata de una "mejora del sistema gallego de empleo para ir ajustando la demanda del mercado laboral con la disponibilidad de personas desempleadas", ha descrito Rueda, mientras que Lorenzana ha añadido que es "más que una reforma una revolución" del servicio de empleo autonómico.

Lorenzana ha destacado la situación "anómala" con 139.300 personas anotadas en los servicios de empleo mientras las empresas tienen puestos de trabajo vacantes y ha puesto en valor que se trata de un programa consensuado con los sindicatos UGT y CC OO, así como con la patronal CEG.