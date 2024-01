La Xunta ha recogido de las playas gallegas 70 sacos de pellets

El operativo desplegado por la Xunta para recoger los pellets plásticos que llegan a las costas gallegas ha retirado ya el equivalente a 70,7 sacos de las playas, así como 1.197 kilos de plásticos de otra índole.

Así lo ha informado la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ha comparecido en la Diputación Permanente del Parlamento para dar cuenta de la gestión del vertido que afecta a la comunidad, donde ha dejado la puerta abierta a pedir en los próximos días medios terrestres del Gobierno, algo que, por el momento, se había descartado.

La conselleira ha apuntado que, a día de hoy, trabaja en los arenales gallegos un dispositivo formado por 300 personas, que continuará operativo "hasta que el Gobierno central diga la realidad", es decir, "saber si ese contenedor aún tiene sacos" en su interior y "qué hay en el resto de contenedores" perdidos.

El operativo trabaja este viernes en 55 playas de 32 municipios gallegos de todo el litoral, según las alertas de avistamiento que se reciben a través del 112, Gardacostas y ayuntamientos. A éstos, ha aclarado Vázquez, se suman los voluntarios.

En este punto, la vicepresidenta segunda ha asegurado que el dispositivo está "dando sus resultados" y que estos son "muy buenos", con "especial atención" a los espacios protegidos, por su "especial vulnerabilidad".

En este ámbito, ha señalado que, en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, se han detectado pellets en Sálvora y en Ons, pero todavía no en Cíes. En este parque hay un dispositivo de doce vigilantes más personal adscrito a los archipiélagos que realiza un "seguimiento constante", un operativo que en el caso de Sálvora "se queda allí a dormir".

Por el momento se constata que no "hay afección en las especies" marinas, ni por parte del Cemma ni en los centros de recuperación de fauna, una situación que se controla de forma "constante" para "actuar inmediatamente en caso de que se detecte algún caso".

De cara a los próximos días, la conselleira ha recordado que se prevé un cambio de tiempo que podría acercar más péllets a la costa, aunque también un incremento de la peligrosidad en la línea de litoral, por lo que ha pedido precaución. Así, ha constatado que este fin de semana se espera la llegada de una borrasca con "mar revuelto" e "incluso" la posibilidad de una alerta de nivel amarillo, por lo que, en "caso necesario", ha dejado la puerta abierta a pedir que "se habilite también personal de tierra" por parte del Ejecutivo central, que "adquirió el compromiso" de hacerlo efectivo entre 12 y 48 horas.

Mensaje de "tranquilidad": "No es un nuevo Prestige"

Durante su intervención, Ángeles Vázquez ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad y calma" frente a "ciertos mensajes alarmistas o catastrofistas" sobre la llegada de pellets que, ha advertido, pueden tener efectos negativos en sectores tan importantes como el pesquero y el turístico. "Esto no es un nuevo Prestige", ha dicho, admitiendo, no obstante, que "es preocupante desde el punto de vista medioambiental".

Para luchar contra esta contaminación, Vázquez ha calificado de "trascendental" la recogida de sacos en el mar y ha recordado que en las últimas jornadas pescadores han recogido tres sacos a flote, "25 kilos de pellets cada saco", ha concretado. También ha vuelto a reclamar que "se ponga a disposición el robot y se proceda al sellado e investigación del resto de contenedores y de este contenedor", ha apuntado.

En otro orden de cosas, ha recordado que, según los informes y estudios encargados por el Gobierno gallego —a la espera del informe final del Cetim— el material de los pellets "no es peligroso", si no un "plástico común". "Todos los científicos coinciden que no hay problema de ecotoxicidad", ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido que "el riesgo está en la degradación a largo plazo" del material

Por ello, la Xunta ha decidido crear un comité de expertos de seguimiento para que puedan "vigilar los efectos" a largo plazo, tomar medidas de protección del ecosistema y poder "reclamar al armador los daños" que puedan producirse "no ahora, si no en un futuro, si se produjesen".

Salvamento informó el 24 de diciembre que los pélets podían venir de contenedores perdidos

En su comparecencia, Ángeles Vázquez ha reconocido que Salvamento Marítimo informó en una comunicación con el 112 el 24 de diciembre de que tenían registradas "varias incidencias" por localización de plásticos en la costa de los que analizaban si podían tener "relación con un buque" que "parece que perdió contenedores" en el mar.

La conselleira ha recordado que el 13 de diciembre se recibieron los primeros avisos de residuos plásticos en la costa, un particular que informó al 112 de que había recogido varios sacos de plásticos entre Porto do Son y Corrubedo.

Sobre por qué no se activó entonces un dispositivo, ha recordado que el 112 recibe unas 1.500 llamadas anuales de esta índole, apuntando que, además, no había comunicación sobre la pérdida de carga de un buque. "En ningún caso se sabía la magnitud del vertido porque quien tenía que informar, no informó", ha dicho la vicepresidenta segunda, que ha recordado que la "primera comunicación oficial" del Gobierno central no llegó hasta el 3 de enero. A mayores, ha apuntado que desde el 13 de diciembre al 4 de enero se recibieron "solo tres avisos" por localización de plásticos, en Ribeira, Muros y Porto do Son.

El Gobierno central recibió el 20 de diciembre una comunicación de los representantes de los armadores indicando que uno de los contenedores perdidos contenía pélets, un aviso que se trasladó vía Whatsapp a las autoridades gallegas al día siguiente, pero que no se remitió de forma oficial, por mail, hasta el 3 de enero, cuando se activó el primer nivel del plan Camgal.

No obstante, el 24 de diciembre se produjo esa otra llamada por localización de plásticos al 112.

"Pudo haber fallos, pero más del otro lado"

La vicepresidenta segunda de la Xunta ha eludido la responsabilidad del Ejecutivo autonómico ante la marea de pellets en la costa gallega, ya que aunque "pudo haber fallos, mucho más por el otro lado", ha dicho en referencia al Gobierno central. En esa línea, ha responsabilizado al Gobierno por no "evitar" su llegada a las costas con una "actuación rápida" el 8 de diciembre, cuando se produjo el suceso.

La oposición, por su parte, ha criticado la gestión de la Xunta y el PSdeG ha llegado a pedir la dimisión tanto de Vázquez como del conselleiro de Mar, Alfonso Villares, por la gestión de la marea de pellets, ante la que el BNG ha criticado la ausencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Para la conselleira, sin embargo, la Xunta solo tiene "la obligación de hacer las comunicaciones" al Gobierno central, que es al que le corresponde "la responsabilidad" de actuar en este caso, por lo que "efectivamente pudo haber fallos, pero mucho más por el otro lado que por la Xunta", ha concluido.

"Nosotros no somos los responsables del mar, ¿o es que acaso un policía local puede ir a sancionar a una autopista?, ¿o un médico de primaria puede ir a dirigir una operación en la UCI?", ha comparado la conselleira.

Críticas de la oposición

La líder del BNG, Ana Pontón, ha denunciado que la Xunta ha vuelto a aplicar "el infame protocolo de actuación del Prestige", de "ocultación, mentira, manipulación e incompetencia", y ha calificado el dispositivo de "absolutamente insuficiente" dada la extensión de las playas afectadas.

"Dejen de comparar con el Prestige... ¡Es que esto es la leche!", le ha replicado Vázquez, quien ha pedido que si los partidos políticos se tienen que "dar leches" lo hagan, pero dejando la imagen de Galicia "impoluta".

Mientras, para el diputado del PSdeG Julio Torrado, tanto la conselleira de Medio Ambiente, que ha actuado como una "hooligan", como el de Mar, que es "una contradicción en sí mismo", deben "dimitir o ser cesados automáticamente", porque considera que han eludido su responsabilidad frente al vertido de pellets. Además, ha invitado al BNG a promover conjuntamente la impugnación de los dos.