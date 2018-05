A Xunta garante que se incluirá a Galicia no corredor atlántico antes de 2020

O director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, garantiu que a inclusión de Galicia e o Noroeste no corredor atlántico ferroviario de mercadorías "será oficializada antes de 2020" para que no 2021 "os fondos europeos do novo marco de financiamento estean a disposición".

En resposta a unha pregunta de En Marea no Parlamento galego, Maestro lembrou que o próximo 6 de xuño a liña A Coruña-Vigo-Ourense-Monforte-O Barco-Palencia será proposta pola Comisión Europea para a súa integración no corredor atlántico, iniciativa que terá que ser despois remitida ao Parlamento Europeo e ao Consello Europeo para a súa ratificación.

Así, Mestre defendeu que "o Goberno galego vén liderando activamente desde hai tempo unha postura común para unha infraestrutura estratéxica para Galicia e o Norte de España".

Nesta liña, defendeu "o amplo traballo, esforzo e liderado" da Xunta, que "fai ter fundadas esperanzas" de que as reivindicacións galegas "sexan tidas en conta". Respecto diso, sinalou que a petición galega "xa" foi trasladada polo Ministerio de Fomento aos órganos da UE.

Entre outras actuacións impulsadas pola Xunta, referiuse á visita a Bruxelas a mediados de maio do presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, por este motivo, unido ao pacto co Eixo Atlántico e outras comunidades neste ámbito.

CRÍTICAS DE EN MAREA. En cambio, Marcos Cal (En Marea) criticou falta de iniciativa da Xunta para conseguir esta reivindicación, e avisou de que Galicia chegará "20 anos tarde" a este corredor.

Por iso, Cal subliña a "necesidade urxente de que Galicia se integre no corredor atlántico", xa que "queda marxinada comercialmente", á vez que padece un "atraso en infraestruturas ferroviarias alarmante"