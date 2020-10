A Xunta de Galicia modificará a Lei de Saúde para xestionar a pandemia

A Xunta modificará a Lei de Saúde Pública de Galicia para xestionar a pandemia cunha "maior seguridade xurídica" e incluirá medidas preventivas, limitativas e sancións para facer fronte á expansión da covid-19.

Así o anunciou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Goberno, na que volveu a criticar que o Goberno central optase por medidas excepcionais como o estado de alarma en lugar de adaptar a Lei Orgánica de Saúde Pública á pandemia.

"Imos modificar esta lei para que polo menos en Galicia podamos xestionar a pandemia con maior seguridade e con independencia do que decida o Goberno do estado de alarma ou de excepción", manifestou o máximo mandatario autonómico, que considerou necesario dotarse dunha "lei adecuada" e "non estar nun sobresalto permanente" como o que, na súa opinión, viviuse durante os últimos meses.

Entre outras cuestións, o texto, que será presentado na Cámara galega polo Grupo Parlamentario Popular en forma de proposición de lei, incluirá medidas preventivas, así como as limitacións que se poden adoptar para facer fronte ao virus, como aquelas restricións que afecten a dereitos fundamentais.

A futura norma contemplará 30 supostos obxecto de sanción, unhas multas que serán de 100 euros no caso de non facer uso da máscara. Ademais, outras condutas como o incumprimento dos illamentos ou a celebración de festas poderán ser sancionadas con entre 3.000 e 600.000 euros, segundo a gravidade da acción.

"Entendemos que con este texto as autoridades si teñen competencias para obrigar a cuarentenarse e a illarse no caso de contacto estreito", explicou Feijóo, que precisou que se as autoridades europeas consideran que a vacina é "obrigatoria" o texto tamén permitiría a "obrigatoriedade para vacinar".