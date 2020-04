A Xunta fixa o Venres Santo como día de peche dos supermercados

A Xunta establece o Venres Santo como día para que pechen os supermercados e demais establecementos de alimentación en Galicia coa fin de que o persoal desta actividade esencial poida descansar durante esa xornada festiva.

Segundo informan a Europa Press fontes do Goberno galego, esta resolución para declarar como non hábil o 10 de marzo no sector da alimentación será publicada proximamente polo Diario Oficial de Galicia (DOG).

Esta medida tómase como forma de "agradecer" o traballo do persoal deste sector, tendo en conta que a Xunta decidise liberalizar o horario durante o tempo que dure o estado de alarma.

Precisamente, nos últimos días sindicatos chamaron á Xunta a non permitir a apertura de establecementos todos os días da Semana Santa en prol da "protección" dos traballadores e dado que o consideran "innecesario".

Pola súa banda, a secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, enviou unha carta aos conselleiros do ramo de toda España, na que recomenda manter e respectar a regulación de horarios comerciais fixada antes da entrada en vigor do estado de alarma polo covid-19.