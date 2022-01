A Xunta financia 35 programas sociais para apoiar a mulleres vulnerables

A Xunta de Galicia, a través da Secretaría de Igualdade da Consellería de Emprego e Igualdade, financia 35 programas de carácter social promovidos por asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro para promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, así como loitar contra a violencia de xénero.

A concesión destas axudas publicouse este xoves no Diario Oficial de Galicia (DOG) e, cun importe total próximo aos 742.000 euros con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto de Renda de Persoas Físicas (IRPF), que corresponden á Comunidade en 2021, permitirán a posta en marcha de actuacións específicas dirixidas a mulleres vulnerables por condicións de saúde, económicas, de discapacidade, de violencia de xénero, de minoría ou de trata.

Segundo detallan nun comunicado, adxudicáronse contías que van dos 10.405 euros a un máximo de 51.247 euros para o desenvolvemento das súas actuacións. Ademais, sinalan, este ano bateuse a marca de iniciativas financiadas (35) e o importe concedido (741.945).

A Consellería destacou ademais a presenza, entre as accións seleccionadas, de programas de información e formación para o liderado e participación activa das mulleres en situación de vulnerabilidade; para o emprendimiento e autoemprego feminino no campo rural, a formación e a mellora da capacitación laboral; e actuacións que pon o foco no tratamento da saúde integral das mulleres e/ou na súa sexualidade.

Ao redor do 46% dos programas que reciben financiamento ten como un dos seus eixos apoiar á muller rural, con propostas de capacitación para mulleres xordas, de promoción do autoemprego e de potenciación do liderado e a participación activa feminina neses lugares.

Por outra banda, case o 26% das axudas diríxense a programas de promoción da saúde integral da muller, mentres que tres das iniciativas apostan polas vítimas de violencia de xénero, por medio de medidas de acollida, tratamento integral e de protección para estas mulleres e os seus fillos.

Constan na lista de beneficiarias: Cáritas Diocesana, Cruz Vermella, Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAPX), Fundación contra a fame, Fundación Anar, Cogami, ACCEM, Ecos do Sur, Fundación Érguete, Asociación Española contra o Cancro, Asociación de axuda ao enfermo mental da Mariña, Médicos do Mundo, Fundación Ronsel, Asociación Bumei de mulleres en igualdade da provincia de Lugo, Fundación Secretariado Xitano, Radio Ecca, Fundación Amigos de Galicia, Instituto Galego de Xestión para ou Terceiro Sector, Rede Rabuña de entidades polo emprego, Fundación Solidariedade Amaranta, Agrupación de entidades rurais Terra e Xente do Viso, Valoresc Innovation, Fademur, Fundación Amigó, Mestura, Fundación Juan Soñador, Alar Galicia, Down Vigo, Asociación de Mulleres Rurais de Galicia, Asociación Antonio Noite, Apetamcor, Adicam, Viraventos e a organización non gobernamental de desenvolvemento Fiet.