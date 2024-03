La Xunta extiende al Gobierno la factura de los pellets: 2,4 millones

La Xunta acudirá a los tribunales para exigir al Gobierno central que ejerza sus competencias y exija "a quen corresponda" –en principio a la armadora del Toconao, desde el que cayó la carga– tanto responsabilidades medioambientales como el abono de los gastos en los que incurrió Galicia desde comienzos de enero para limpiar la costa del vertido de pellets. Para ello, irá con la factura por delante: 2,375 millones de euros. Y eso como anticipo, porque esta inversión se corresponde "só" con el operativo desplegado para peinar y eliminar los granulados de los arenales, explicó la Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que avisó que se están calculando aún las estimaciones de "gastos excepcionais" soportados por los distintos departamentos del Ejecutivo gallego. De la suma saldrán, pues, "as cantidades definitivas a reclamar polo impacto deste episodio" en las cuentas autonómicas.

"Quen contamina paga, e hai un responsable que ten que esixir", sentenció este miércoles Ángeles Vázquez, acompañada de su homólogo de Mar, Alfonso Villares, para explicar que la Xunta acude "aos tribunais interpoñendo un recurso" administrativo debido al "silencio negativo" del Gobierno central. Porque, según detalló, el pasado 19 enero, se le reclamó por carta "que iniciase o procedemento de exixencia de responsabilidade ambiental" por el vertido de pellets "para recuperar todos os gastos" conforme a lo dispuesto en la legislación estatal, dado que los derivados "da contratación de persoal" para la limpieza y vigilancia de los arenales rozaron los 2,4 millones, toda vez que "no momento máis álxido" de la crisis, hubo "ata 450 persoas" actuando en las playas, entre el personal de la Xunta y el procedente de Tagsa y Seaga. Al respecto, la única respuesta que trasladó el Gobierno a esta misiva llegó seis días después, indicando que "está a estudiar" la solicitud. Así pues, transcurrido luego este tiempo sin contestación, la Administración autonómica entiende la petición como rechazada.

"Non nos toca outra que actuar, visto que o Goberno central non o está a facer", dado que "este gasto é de todos os galegos e por tanto non o podemos permitir", remató la también vicepresidenta segunda de la Xunta, que agregó que, en caso de que su demanda no prospere por esta vía administrativa, se acudirá a la Audiencia Nacional.

Zona catastrófica

Vázquez también expresó su sorpresa con la decisión del Gobierno central de declarar Galicia, Asturias y Cantabria como zona catastrófica por el incidente del Toconao meses después de que se produjera e incluyéndola con otras muchas que incluso se remontan a los grandes incendios del año 2022. Una muestra más, lamentó, de que el Ejecutivo central "non estivo á altura das circunstancias".

Asimismo, cuestionó que esa declaración sitúe a Galicia en la misma posición que otras comunidades "moito menos prexudicadas" por el incidente de los granulados plásticos con la recogida de cantidades de residuos testimoniales.

Por su parte, Villares recalcó los medios puestos por el Gobierno estuvieron "moi por baixo dos solicitados, a pesar de que pediron elevar o nivel de alerta", lo que su juicio "pon de manifesto que non había vontade de arrimar o ombreiro" y "estaba a outras cousas".