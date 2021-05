A Xunta estudia celebrar eventos ao aire libre de ata 1.000 persoas de pé e 10.000 sentadas

A Xunta estudia celebrar eventos culturais ao aire libre de ata 1.000 persoas de pé e permitir alcanzar as 10.000 sentadas en recintos de gran tamaño en senllos protocolos "dialogados co sector".

Así o detallou nunha rolda de prensa celebrada este sábado en Pontevedra o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que explicou que se estableceron dous protocolos diferenciados en función do número de persoas que congreguen os eventos culturais.

En todo caso, insistiu en que o uso da máscara será obrigatorio en todo momento e en que será preciso realizar un rexistro de asistentes aos eventos independentemente de se son multitudinarios ou de menor tamaño, así como en que se estudia que a celebración teña lugar ao aire libre en ambos os casos.

Ademais, o titular de Cultura explicou que o próximo 19 de xuño realizaranse probas piloto en cinco municipios das catro provincias galegas para avaliar a aplicación nestes escenarios das medidas, que poderían ser efectivas desde principios de verán.

Por iso, chamou aos concellos, as asociacións de festas e as empresas organizadoras de eventos culturais a "empezar a traballar neste escenario" co mantemento das medidas hixiénico-sanitarias e avanzou que os protocolos "se publicarán nun breve espazo de tempo", tras o que poderán ser efectivos. En todo caso, sinalou que polo momento existe un marco regulatorio en vigor para os eventos culturais que foi posto en marcha o pasado verán.

Así mesmo, indicou que o Ministerio de Cultura y Deporte traballa para desenvolver un protocolo para estes actos que se prevé que se faga público a próxima semana, polo que procederá a analizalo para "evitar contradicións" coas medidas expostas polo Goberno galego.

PROTOCOLOS. En concreto, Román Rodríguez precisou que se estableceron medidas diferenciadas para dous tipos de eventos, os que congreguen ata 1.000 persoas e os que reúnan ata 5.000, unha cifra que, se as características do recinto permíteno, pode incrementarse ata as 10.000.

No primeiro caso englóbanse as verbenas, as festas patronais das cidades e os concertos de pequeno tamaño, que poderán celebrarse en recintos ao aire libre que poderán ocupar ata a metade da súa capacidade. Nestes eventos requirirase un rexistro de asistentes e permitirase que o público estea de pé, así como que os convivintes poidan bailar entre eles. Con todo, non será posible o consumo de bebidas ou alimentos.

En canto aos eventos de máis de 1.000 persoas, entre os que se inclúen festivais e concertos multitudinarios, os asistentes estarán limitados a 5.000 "con carácter xeral", pero poderán incrementarse até os 10.000 en espazos con características determinadas e de gran tamaño, como o parque vigués de Castrelos e o Monte do Gozo compostelán.

Nestes actos, o público deberá estar sentado en cadeiras que se numerarán e que deberán situarse a unha distancia de 1,5 metros unas doutras. Tamén será preciso contar cun rexistro de asistentes e os grupos limitaranse a seis persoas.

Nos eventos de gran tamaño deberán realizarse células de 1.000 persoas sentadas que deberán contar con entradas e saídas diferenciadas e manter a distancia e as medidas hixiénico-sanitarias. Neste caso, permitirase o consumo de bebidas e os recintos poderán ocupar até un terzo da súa superficie, que se calculará con tres metros cadrados por persona.

"UN PASO MÁIS" CARA Á DESESCALADA

Durante o acto de presentación, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, valorou que estes protocolos permitirán dar "un paso máis" cara á desescalada, que debe ser "paulatina".

Tamén fixo un chamamento á participación nos cribados dos mozos tras pór o foco na "baixa" participación dos mesmos e insistiu na importancia de manter as medidas sanitarias e actuar con "responsabilidade", xa que o colectivo ao que se dirixen os eventos culturais non está vacinado.

Adicionalmente, o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, celebrou que se poida dar "un paso cara adiante" nun sector que "o pasou francamente mal" durante a pandemia e lembrou que desde hai meses o período estival marcábase como "meta" para poder recuperar a actividade.

Deste xeito, remarcou que os concertos forman parte da "identidade" que se busca "retomar" e puxo en valor a oferta turística galega, que sinalou que se puxo de manifesto na cantidade de actos acollidos esta semana polo expositor de Galicia na Feira Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.