A Xunta espera superar os 100.000 peregrinos este ano

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, indicou que prevén que o Camiño de Santiago supere este ano os 100.000 peregrinos e que 2022 sexa un "ano Xacobeo excepcional", cando se espera que volvan os grandes grupos e existen "esperanzas" de que o Papa visite Galicia.

Rueda, que participou este martes no Foro de Turismo de Europa Press, recalcou que esta semana chegaron máis de 700 peregrinos a Santiago de Compostela e que se espera alcanzar o acumulado de 35.000 nos próximos días, xa que a mediados de xullo é cando se incrementan as chegadas.

Por iso mostrouse optimista con respecto a superar a previsión de 100.000 peregrinos este ano, pero engadiu que con respecto á cifra de turistas son "bastante máis prudentes", aínda que estiman ter uns dous ou tres millóns de persoas "sendo optimistas" e dependendo da evolución da pandemia.

Rueda resaltou que este ano "está a ser sensiblemente mellor" que 2020 en canto á cifra de visitantes, aínda que queda lonxe dos 350.000 peregrinos e 5 millóns de turistas de 2019, cifras "récord".

O conselleiro de Turismo agradeceu a decisión de prorrogar o Ano Santo ata 2022, "a primeira vez que se prorroga unha ano enteiro", o que está a permitir que moitos peregrinos estean a postergar o seu proxecto para 2022.

Con todo, lembrou que están a ser prudentes en canto ás súas previsións debido aos cambios da situación sanitaria. Sobre a campaña deste verán, Rueda declarou que todos van dirixila "ao turista nacional sen ningunha dúbida" e que espera que para o internacional "sexa o que vén".

O vicepresidente galego engadiu que, do mesmo xeito que no resto do territorio, esta tempada de verán están a producirse moitas reservas de última hora e en grupos máis pequenos. "Os meses de verán eran meses de grupos", subliñou, alegando que este ano, coa capacidade dos albergues limitadas, os grupos "probablemente estean a esperar a 2022".

Así mesmo, Rueda sinalou que preocupan "moitísimo" os grandes gromos entre mozos e as súas consecuencias, poñendo como exemplo o impacto "clarísimo" que tivo o de Mallorca en Pontevedra. Por iso, resaltou que a pandemia "non se foi" e que a solución é "coordinarse" entre territorios.

Sobre o seguro de asistencia durante a viaxe para turistas e peregrinos que visiten Galicia e que conta con cobertura covid, Rueda detallou que se activou en poucas ocasións "para o volume de peregrinos" que está a haber e que, nestes casos, funcionou "con normalidade".