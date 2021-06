La Xunta espera poder abrir el ocio nocturno el 1 de julio

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confiado esta mañana en que las pruebas piloto del ocio nocturno que se celebrarán este sábado salgan "bien", para que este sector pueda reabrir sus locales "a partir del 1 de julio".

En declaraciones a la prensa en Melide, Rueda ha explicado que la Consellería de Sanidad y los profesionales del ocio nocturno "llevan tiempo" preparando esta prueba, por lo ha confiado en que no habrá ningún contratiempo.

"Los profesionales de hostelería demostraron muchísima responsabilidad durante toda la pandemia. Son los primeros interesados en volver ahora a esa normalidad", ha apuntado el vicepresidente.

Así, ha señalado que desde la Xunta esperan que el sector pueda abrir "a partir del 1 de julio" en condiciones "no iguales" a las anteriores a la pandemia. "Pero poco a poco se irá volviendo a esa normalidad", ha subrayado.

Preguntado por la posibilidad de adelantar la apertura, Rueda ha indicado que en las reuniones con los empresarios del sector, estos mostraron estar "de acuerdo" con la fecha fijada.

Respecto al alivio de medidas que entra en vigor este fin de semana, el vicepresidente ha pedido "mucho sentidiño".

"El hecho de que se puedan reunir más convivientes no quiere decir que no haya que guardar medidas sanitarias y tener en cuenta que el virus sigue entre nosotros", ha sostenido Rueda, que ha advertido de que "todavía hay mucha gente por vacunar y esa inmunidad de grupo aún no está clara".