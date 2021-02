A Xunta esixe ao Goberno que "negocie" a transferencia da AP-9 e responda á súa proposta

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, esixiu este domingo ao Goberno central que convoque a mesa para "negociar" a transferencia da titularidade da AP-9 e que responda á proposta do seu departamento en relación aos descontos nas peaxes desta autoestrada.

Nunha entrevista concedida á Radio Galega, recollida por Europa Press, Ethel Vázquez, insistiu na súa petición de reunir á comisión de seguimento do traspaso, que xa está en tramitación no Congreso: "A día de hoxe non temos resposta e espero que, canto antes, nos dean atención a esta petición de sentarnos".

Iso si, a conselleira puntualizou que a transferencia da Autoestrada do Atlántico debe englobar tamén a "dotación técnica e económica necesarias para realizar todas as melloras previstas, tanto de seguridade viaria como de ampliación de capacidade".

Ademais, a titular de Infraestruturas e Mobilidade solicitou ao Executivo de Pedro Sánchez que "cumpra os seus compromisos" cos 50 millóns de euros incluídos nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) deste ano para evitar a subida das peaxes da AP-9, algo que no entanto si ocorreu finalmente.

Neste contexto, Vázquez lembrou que a Xunta presentou a fin de semana pasada a súa proposta de descontos nesta autoestrada, que pasa por bonificacións do 100% para quen faga viaxes de ida e volta nun intervalo de 24 horas ou dúas viaxes nunha mesma semana, entre outras cuestións.

En palabras da conselleira, é unha proposta "apoiada por cálculos" para que as peaxes sexan "xustas e útiles" e que "non supoñan máis beneficios para a concesionaria" --Audasa--. Pretende que eses 50 millóns de euros "tradúzanse xa en feitos, que deixen de ser anuncios e repercutan no peto das familias".

"Cada semana que pase sen que se materialicen as propostas de bonificacións, en Galicia estamos a nos deixar de beneficiar dun millón de euros", estimou Vázquez.

"A PANCARTA É O FÁCIL". Así mesmo, preguntada sobre as mobilizacións iniciadas este mesmo domingo polo BNG na Coruña para reclamar a baixada do prezo da AP-9, a titular de Infraestruturas e Mobilidade criticou que os nacionalistas pensen "que con pancartas se resolven os problemas".

Fronte a iso, reivindicou que a Consellería pensa que isto se resolverá "con propostas realistas e viables". "A pancarta é o fácil, o difícil é traballar", aseverou.

O BNG ve "inexplicable" que non se aplicasen xa as rebaixas na AP-9

O deputado do BNG no Congreso Néstor Rego asegurou este domingo, tras a súa participación nunha caravana protesta, que é "inexplicable" e "inadmisible" que o Goberno central non aplicase xa as rebaixas na AP-9.



Así se expresou en declaracións á prensa na Coruña tras formar parte da marcha, secundada por uns 120 automóbiles -segundo a organización-, que partiu ás 11.00 horas do aparcadoiro da Facultade de Informática para culminar ante a sede da Delegación do Goberno en Galicia.



Con pancartas que rezan "Xa abonda, o Goberno español non cumpre con Galicia. Estafa, insulto, vergoña", centos de persoas percorreron cos seus turismos as rúas coruñesas, desde o Campus de Elviña, a Avenida Alfonso Molina ou a zona de Catro Camiños.



"Unha vez que están as partidas orzadas, non hai ningunha razón para que se siga atrasando a aplicación das medidas previstas, tanto da bonificación para os usuarios recorrentes, como da absorción polos PGE das subidas previstas nos convenios 2011 de 2013 ou a gratuidade do tramo Vigo-Rendondela", sostivo Rego.



Neste sentido, salientou que "se o Goberno non cumpre con Galicia, terá que explicar por que" e advertiu de que o BNG se vai a seguir mobilizando" mentres non se cumpra o pactado.



Tamén destacou que a súa formación conseguiu "por primeira vez en corenta anos" un acordo para que se baixasen as tarifas, mentres "o PP e o PSOE alternáronse en discriminar a Galicia".



Finalmente, subliñou que a diminución das peaxes "é de xustiza", xa que "mentres todas as autoestradas da xeración da AP-9 empezan a ser gratuítas", a galega iniciou o ano "cun novo incremento".