A loita contra a violencia machista como pano de fondo na entrega das medallas Pardo Bazán

A Xunta entregou as medallas Emilia Pardo Bazán á Asociación Mirabal; a produtora Zaza Ceballos e a exsindicalista María Jesús Díaz, a título póstumo, nun acto que tivo lugar nos xardíns do Pazo de Meirás, inmoble que pertenceu á escritora.

Con máis de 10 anos prestando atención a mulleres vítimas de violencia de xénero e aos seus fillos, a Asociación Mirabal, con sede en Betanzos, recibiu esta distinción, recollida pola súa presidenta, Ana Saavedra.

Na súa intervención, dedicou o premio ás vítimas de violencia machista "que non están". "Por Mónica", dixo en referencia á muller presuntamente asasinada pola súa parella na Coruña esta madrugada. Este recoñecemento fíxoo extensivo tamén a "cada unha das sobreviventes" e ás que loitan "todos os días".

Ademais, apelou á implicación da sociedade e do colectivo da adjudicatura. "Son importantes nesa loita", dixo en referencia a xuíces e maxistrados. Tamén instou a denunciar porque "o que non se conta non existe".

Antes das súas palabras, no acto houbo un recordo para a muller atopada morta de forma violenta no seu piso da Coruña. Ao comezo gardouse un minuto de silencio como mostra de repulsa.

OUTROS PREMIADOS. No caso da sindicalista María Jesús Díaz, concedéuselle a título póstumo, polo seu labor á fronte da Asociación Alar, que fundou en 2001 e que presidiu até a súa morte, en 2009, a que foi tamén membro de CC.OO.

Fernando González, en representación da fundación Alar, con sede en Lugo e dedicada á loita polos dereitos dos máis desfavorecidos, reivindicou o labor de Marijé Díaz, da que dixo que era "feroz defensora do papel da muller".

Polo seu traballo pioneiro no ámbito da produción audiovisual, concedéuselle tamén a medalla a Zaza Ceballos, quen cualificou a Pardo Bazán como unha "referencia". "Ensinoume que non pasa nada por ter ambición", manifestou. Así mesmo, reivindicou o labor das mulleres que traballan en distintos ámbitos, así como a distinción recibida para que o mundo "mellore".

SECUELA DA VIOLENCIA MACHISTA. Pola súa banda, a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, que pechou a quenda de intervencións, tamén trasladou o apoio á familia da muller falecida e o respaldo ás forzas e corpos de seguridade para que "o máis rápido posible fágase xustiza". Fíxoo tamén expresando a "dor" do Goberno galego e instando a loitar contra esta secuela.

Por outra banda, reivindicou a importancia das medallas Emilia Pardo Bazán para destacar o labor de mulleres "fortes", dixo nun discurso no que enxalzou tamén a traxectoria da escritora galega e os seus escritos sobre o feminismo. O mesmo fixo en referencia á entidade galardoada e as dúas premiadas coas medallas. "Que Meirás siga sendo o que ela quixo que fose un lugar de liberdade", expuxo tamén.

O acto contou coa presenza de distintas autoridades, entre elas o presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices; o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez e a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas.