La Xunta duda de la llegada de los trenes Avril a Galicia y pide operadores privados

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha defendido que la Xunta ponga en duda la llegada en noviembre de los trenes Avril a Galicia y lo ha argumentado sobre la base de que se anuncia en un contexto "electoral" y tras varios retrasos en las fechas previstas anteriormente.

Además, sobre las pruebas de los Avlo, tren que este martes culminó su primer trayecto a Santiago, ha dicho que será una buena noticia cuando finalmente estén disponibles para los usuarios y ha defendido la necesidad de que Galicia pueda contar con más operadores privados de tren. A partir de ahí, ha apuntado a Adif ante la "dificultad" de las infraesctructuras que tiene la comunidad para que esto sea posible, en referencia al ancho de vía.

"¿Cómo no lo vamos a poner en duda?", ha defendido en declaraciones a los medios este miércoles en Santiago en referencia a los Avril, para incidir en que ha sido "un anuncio que la ministra de Transportes hizo en campaña electoral, en un mitin". "Una ministra que dio múltiples fechas", desde el verano del 22 a la primavera del 23, las cuales "no llegaron" y que también "ignoró" las peticiones de información de la Xunta.

"Es el Ministerio de Transportes y la ministra que repara viaductos y se le caen; también que diseña trenes que no caben por los túneles; y también que niega el pago por uso sabiendo que hay papeles y documentos oficiales que ponen que hay que pagar por las autovías en 2024", ha incidido Vázquez.

"No puedo más que no creer, que no dar credibilidad a unas afirmaciones y espero que el próximo gobierno sea transparente y dé información veraz", ha enfatizado la conselleira a preguntas de los medios, en las que también se refirió a las pruebas del Avlo, que calificó de "anuncios en campaña electoral".