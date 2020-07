La Xunta propuso vuelos desde Caracas y La Habana para el traslado de votos

La Xunta dice que propuso a Correos vuelos que salían de las capitales de Venezuela, Caracas, y Cuba, La Habana, para el traslado de los votos de gallegos en el exterior que solicitaron participar en las autonómicas del pasado domingo.

Lo ha dicho el vicepresidente en funciones del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en una reuda de prensa celebrada este jueves en la que la administración ha hecho balance de la jornada de electoral del pasado domingo, a la que falta por sumar los votos del exterior.

Correos reconoció problemas con el voto del censo de residentes ausentes (Cera) en varios países, como Venezuela, a donde no llegaron las papeletas porque no se encontró transporte "público ni privado", y Cuba, en donde dijo que el correo del país no repartió la documentación. Del voto exterior depende un escaño en la provincia de Pontevedra, en pugna entre PSdeG y PPdeG.

Rueda ha incidido en que la Xunta es responsable de la organización de las elecciones dentro de Galicia, pero que el voto exterior de residentes ausentes no le corresponde. En este sentido, ha asegurado que la Xunta señaló a Correos la existencia de vuelos con origen en Caracas y La Habana que podrían servir de transporte para traer los votos a Galicia.

De este modo, ha señalado que la Administración autonómica insistirá "hasta el último momento" para que estos sufragios lleguen a tiempo para el recuento del voto exterior, que tendrá lugar el próximo lunes.