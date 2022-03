A Xunta destina 4,4 millóns de euros ao programa Galicia Exporta Dixital

A Xunta de Galicia ven de abrir a convocatoria do programa Galicia Exporta Dixital, na procura de facilitar e promover a internacionalización do tecido produtivo galego. Para isto, a nova edición conta cun orzamento de 4,4 millóns de euros co obxectivo de apoiar a expansión internacional de empresas (especialmente pemes) e autónomos, a través de novas canles de comercialización partindo de ferramentas dixitais innovadoras.

As axudas son de concorrencia non competitiva e cobren ata un máximo do 80% dos gastos e investimentos necesarios para desenvolver e implementar o plan de internacionalización dixital. Pódese presentar unha única solicitude por empresa cun gasto subvencionable de entre 18.000 e 100.000 euros.

No caso de empresas do sector da produción agraria e da pesca, o gasto subvencionable mínimo pode ser igual ou superior a 14.000 euros, cun máximo de 37.500 euros no caso de empresas do sector da pesca e de 25.000 euros para as de produción agraria.

Os apoios do Goberno galego permitirán aos beneficiarios acometer actuacións de consultoría como diagnóstico de potencial exportador dixital, plans de internacionalización dixital multicanle, plans de mercados electrónicos concretos ou cubrir gastos de asesoría xurídica e legal para a internacionalización dixital.

Soamente se pode presentar unha solicitude por empresa cun gasto subvencionable de entre 18.000 e 100.000 euros

Tamén adquirir software relacionado con solucións tecnolóxicas para crear, xestionar e conectar catálogos dixitais internacionais, programación a medida, solucións de analítica ou intelixencia automatizada así como de inbound márketing ou mesmo crear e adaptar tendas online.

Con esta liña preténdese apoiar a transformación dixital do tecido empresarial galego para favorecer o aforro de recursos, a simplificación dos procesos e a apertura de novas canles de comercialización de produtos e servizos que faciliten o acceso a clientes e mercados de todo o mundo.

Balance do ano 2021

O programa Galicia Exporta Dixital permitiu ata o de agora impulsar máis de 330 plans de internacionalización encamiñados á promoción das empresas e os seus produtos en máis de 90 países, por importe de preto de 12 millóns de euros. Así mesmo, compleméntase coas liñas Galicia Exporta Empresas e Galicia Exporta Organismos Intermedios, que contarán cun orzamento de 7,5 millóns para o ano 2022.

Esta serie de accións enmárcanse na nova Estratexia de Internacionalización de Galicia, que ten como principais claves a aposta pola dixitalización e a diversificación dos mercados exportadores.

Datos globais: o programa permitiu impulsar máis de 330 plans de internacionalización, para os que se destinou, en total, 12 millóns de euros

Esta estratexia busca que as compañías galegas multipliquen por tres as exportacións a América do Norte, e dupliquen as súas vendas a América do Sur e Asia, ademais de incrementar en máis dun 25% a facturación no Reino Unido. Para acadar ditas metas, contémplase, como primeiro paso, un plan de acción inicial ata o 2023 que suma máis de 70 millóns de euros para impulsar a recuperación económica do tecido empresarial galego tras a pandemia do covid-19.

Galicia rexistra os mellores datos de exportacións

A comunidade galega pechou o pasado 2021 como o mellor ano exportador dende que hai rexistros, ao superar a barreira dos 25.000 millóns de euros. En concreto, as vendas ao exterior de Galicia acadaron o ano pasado os 25.269,6 millóns, un 21,1% máis que no 2020. Esta cifra sitúase tamén por riba do 12% con respecto ao 2019, último ano antes da crise sanitaria.

Deste xeito, Galicia consegue cinco anos consecutivos por riba da barreira dos 20.000 millóns, o que evidencia que o tecido empresarial galego está no seu mellor ciclo exportador. De feito, todas as provincias desta comunidade melloran os seus rexistros, elevando así o teito das exportacións de Galicia.

No caso concreto de Lugo medraron un 23,6% con respecto a 2020, ata chegar aos 723,2 millóns de euros.

Ante este contexto explícase tamén por que Galicia acadou un novo récord en canto ao número de empresas galegas que exportan, situándose en 9.360, un 31,5% máis que no 2020; e por que conta coa mellor balanza comercial de España en termos absolutos, cun saldo positivo de 5.154 millóns de euros entre as exportacións e as importacións contabilizadas no último exercicio. Unha situación que contrasta co conxunto estatal, que continúa en números vermellos (-26.177,9M€), case duplicando o déficit con respecto a 2020.

Con este novo fito, Galicia aséntase como un referente, supoñendo o 8% do total das exportacións estatais, e liderando, xunto ao País Vasco, as comunidades autónomas que marcan o ritmo no norte de España.

"El programa está enfocado a aumentar la presencia digital y la mejoría de sistemas"

Javier Figueroa, Amperis Products

Amperis Products es una de las beneficiarias en ediciones anteriores del programa Galicia Exporta Dixital. El gerente de esta empresa, Javier Figueroa, valora ahora esta iniciativa de la Xunta.

¿Cuándo se creó Amperis y cuál es su principal actividad?

Amperis se crea hace ya 15 años, en 2007, desde el principio estamos dedicados a equipos de mantenimiento de subestaciones eléctricas, básicamente equipos que analizan el funcionamiento de interruptores, transformadores y generadores. Nuestros clientes son empresas eléctricas o contratistas de estas empresas. Se trata de un mercado muy concreto, ahora mismo en Amperis todos los que trabajamos somos ingenieros industriales de la rama de electricidad. Es un negocio tan específico que estamos obligados a apostar por las ventas internacionales pues el mercado interior es insuficiente. En nuestro caso, exportamos por necesidad.

¿Cómo valora el programa de Galicia Exporta Dixital en el que la Xunta apoya la internacionalización del tejido productivo gallego?

Muy bien. En Galicia hay muchas empresas que tienen un buen producto pero lo venden en un mercado reducido, no son conocidas fuera de ese ámbito. Una vez se tiene algo bueno que ofrecer aumentar la zona de actuación es lo más fácil. En esencia, el programa está enfocado a aumentar la presencia digital y mejoría de sistemas. Es un primer paso para tener exportaciones sostenidas pero hay que darlo. Tener unos buenos sistemas posibilita el trabajo a distancia en muchos casos. Tener un nivel de exportaciones estables afianza las cuentas de una empresa frente a situaciones no previstas como la pandemia o la guerra. Además, es importante que los mercados estén geográficamente diversificados porque el impacto económico de las crisis es muy desigual de país a país.

¿Ha contribuido esta iniciativa al incremento de ventas?

Como parte del programa hemos traducido todo nuestro catálogo al francés y al portugués y ello nos ha permitido vender a algunos países africanos por primera vez como Burkina Faso y tener relación estable con un distribuidor en Brasil. Hemos conseguido también un contrato importante en China, que es un mercado muy difícil. Esto lo tuvimos que hacer sin viajar, pues hasta ahora fue complicado. Todo el aumento de la presencia digital es clave, pues no se puede viajar a todos los países donde vendemos.

¿Y en el proceso de transformación digital?

Hemos hecho cosas importantes como integrar el correo electrónico con el sistema de ofertas de forma que todos los mensajes con los clientes se asocian automáticamente a un asunto, así cualquiera en la empresa puede tener información de un asunto aunque sea otra persona quien lo lleve directamente. En definitiva, somos una empresa pequeña pero tenemos sistemas al nivel de una empresa grande. Si no fuera así, tendríamos que dedicar tiempo a cosas que se hacen automáticamente y seríamos menos productivos. Tener procesos optimizados es imprescindible para poder ofrecer los productos de forma competitiva, en esto el apoyo del Igape ha sido capital, nos han ayudado en algo que necesitábamos hacer.

¿Animaría a otras empresas a participar en este programa?

Yo, fundamentalmente, animo a otras empresas a exportar si su producto o servicio se presta a ello. Animo a que los mercados estén diversificados pues eso hace las ventas más estables. Simplemente una web buena contribuye a establecer los primeros contactos con clientes o distribuidores extranjeros. A partir de ahí, participar en el programa claro que puede ser una buena ayuda.

"Conseguir integrar todos los procesos es el ser o no ser de nuestro negocio de exportación"

Álvaro Rodríguez, Cecoagro Central de Compras

Cecoagro Central de Compras es otra de las empresas lucenses beneficiaria del programa Galicia Exporta Dixital del gobierno autonómico. Álvaro Rodríguez, responsable de exportaciones, explica cómo se ha implementado.

¿Cuál es el objetivo empresarial de Cecoagro?

Cecoagro se dedica a comercializar productos de alimentación animal, así como diversos insumos para agricultura y ganadería, tales como fitosanitarios, fertilizantes y otros productos.

¿En qué consiste su actividad exportadora?

Hemos creado varias marcas de alimentos para mascotas que producimos en fábricas en Italia, Francia, Portugal y España y que salen directamente en contenedores a los diferentes países.

¿Cuáles son las dificultades?

Últimamente, sin duda lo más complicado está siendo la logística. Desde el inicio de la pandemia el tráfico de contenedores ha subido los precios y hay una gran saturación que complica mucho la operativa. Al margen de esto, la parte administrativa en ocasiones es bastante larga y farragosa, pero precisamente superar esa fase después ya se convierte en una herramienta para fidelizar al cliente y mantener el negocio en el tiempo.

¿Cómo ha influido en el desarrollo de la empresa su participación en Galicia Exporta Dixital?

El Galicia Exporta Dixital ha permitido reforzar la actividad exportadora que ya se venía desarrollando de forma incipiente y reorientarla mediante un modelado de marketing digital. Y es precisamente esta cuestión de potenciar la digitalización la que realmente creo que ha sido un acierto por parte de Igape. Conseguir integrar todos los procesos, desde la captación de clientes, hasta la gestión logística y administrativa de los clientes es el ser o no ser nuestro negocio de exportación. Nos queda todavía un largo trabajo hasta completar los proyectos que nos hemos planteado, pero ya estamos empezando a ver los resultados.

¿En cuántos países están presentes y qué parte de su actividad comercial se realiza ya en el exterior?

Hemos exportado ya a más de 40 países de perfiles muy variados pero con mayor presencia en África Occidental y Oriente Medio, además de otros países europeos y algunos asiáticos y latinoamericanos. Incluso habíamos iniciado una presencia en Rusia muy prometedora que se vio frenada ya en 2021 debido a las políticas proteccionistas que están bloqueando muchos productos europeos.

¿Desde su punto de vista, esta iniciativa de la Xunta cómo beneficia al tejido empresarial gallego?

Para nuestro grupo de empresas, con una trayectoria consolidada a lo largo de los años en Galicia y otras zonas de España y Portugal ya hace un tiempo que resulta complicado mantener altos ritmos de crecimiento, ya que hay mucha competencia y el recorrido ya está bastante acotado; y por tanto esta apertura al exterior nos aporta nuevas vías de crecimiento que son muy ilusionantes. Es bastante gratificante la sensación de ver tanto recorrido por delante. Y esto, por supuesto, es extrapolable a empresas gallegas de diferentes sectores que hasta ahora no se hubiesen planteado exportar, nosotros hace algunos años tampoco lo habríamos imaginado.

¿Considera que el gobierno autonómico debe continuar desarrollando iniciativas destinadas a potenciar la transformación digital?

¡Sin duda! Desde luego para nosotros ha sido un impulso imprescindible más allá del propio apoyo financiero, ya que nos ha ayudado a encontrar enfoque estratégico necesario para abordar correctamente las iniciativas desde un comienzo y por supuesto consideramos que otras empresas pueden seguir el mismo camino.