A Xunta destina 2,4 millóns en liñas de axuda para o sector das axencias de viaxes

A Xunta destinará un total de 2,4 millóns de euros en liñas de axuda orientadas a achegar liquidez ás axencias de viaxes, segundo anunciou o vicepresidente primeiro da Administración autonómica, Alfonso Rueda, após manter un encontro este sábado en Sanxenxo con representantes do sector.

As axudas pensadas para as axencias de viaxes encádranse no plan para o sector turístico, que está dotado con 35,7 millóns de euros.

Para as axencias destínanse 2,4 millóns a través de distintas liñas entre as que destaca unha dotada con 1,2 millóns de euros pensados para fomentar a creación de novos paquetes e produtos turísticos coa vista posta no Xacobeo 2021.

Diso informou a Xunta após a celebración do encontro, no que tamén participou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.

Ademais das axudas para a creación de paquetes, o plan tamén contempla outros 800.000 euros para convenios con turoperadores e axencias con máis de dez empregados.

Ademais, existe unha terceira liña dotada con 400.000 euros de orzamento para sufragar custos do pago anual do seguro obrigatorio de caución e responsabilidade civil que deben facer fronte os negocios.

Após a reunión, o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, puxo o foco en que a Administración autonómica "continúa a reforzar a mensaxe de Galicia como destino seguro" e a axudar ao sector para reactivar o consumo.