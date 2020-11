La Xunta descarta "cos datos actuais" el confinamiento domiciliario "en xeral"

La preocupante expansión de la pandemia de coronavirus obligó a poner sobre la mesa, a finales de octubre, la posibilidad de un confinamiento domiciliario de toda la población gallega. Una medida impopular que la Xunta se resistía a aplicar, motivo por el que optó por decisiones drásticas para amortiguar la curva de los contagios. Entre ellas, los bloqueos perimetrales y el cierre de la hostelería.

La apuesta, tan arriesgada como dolorosa para miles de bolsillos, está dando sus frutos. Al menos, así lo atestiguan los datos que este lunes expuso el presidente de la Xunta: "É certo que Galicia está nunha das mellores situacións de España de xeito continuado. Xunto con Canarias, somos a comunidade con menor presión asistencial".

Durante una visita a las obras del nuevo albergue de Cáritas en Pontevedra, Alberto Núñez Feijóo reconoció que el panorama era mucho más oscuro hace menos de un mes. "A 14 de outubro, tódolos casos activos en Galicia ascendían a 4.500, pero a finais de mes tiñamos máis de 9.000. De seguir esa tendencia de 4.500 casos novos cada 15 días, probablemente a finais de xaneiro ou principios de febreiro, teríamos a necesidade de confinar a poboación", admitió.

Sin embargo, "cos datos actuais", este lunes se encargó de enviar un mensaje tranquilizador a la población: "A Xunta non prevé ningún tipo de confinamento domiciliario. Pode haber algún territorio ou municipio concreto, pero con carácter xeral, non. Dentro dunha semana ou 15 días non sei o que pasará".

GASTO SOCIAL. Núñez Feijóo aprovechó la celebración, este lunes, del Día Europeo de las Personas sin Techo y su visita a Cáritas para destacar la lucha de su Ejecutivo contra la exclusión social. "O orzamento neste eido ten que ser maior e por iso a Xunta contará en 2021 con 125 millóns de euros, a maior cifra da historia da autonomía", destacó.

Anunció el blindaje del presupuesto de la Risga, con 64,4 millones, a pesar de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital; y el incremento del 35% de las ayudas de inclusión social para auxiliar a los hogares necesitados que tienen que afrontar gastos urgentes. "Agora mesmo hai 11.000 familias —máis de 30.000 persoas— beneficiándose de cuantías de entre 300 e 600 euros ao mes para mercar no supermercado ou na farmacia", subrayó.

Feijóo aseveró que ante una pandemia que tensa las costuras de la protección social, "Galicia responde facéndoas aínda máis fortes", tras apuntar que el plan pionero de atención a las personas sin hogar está dotado con 73 millones de euros.

"E con máis fondos que nunca, 18 millóns de euros, a disposición das entidades adicadas á inclusión social, como Cáritas", añadió, precisando que con esta partida se está financiando, entre otras actuaciones, parte del nuevo albergue de la institución en Pontevedra.

Cinco inspecciones en cinco años en la residencia de Salvaterra

El estallido de casos en la residencia Salvaterra obligó a la Xunta a intervenirla a finales de octubre. Un equipo de profesionales sanitarios del Sergas se desplazaron al centro para hacer un seguimiento médico permanente sobre la situación de los residentes, así como de vigilar la correcta aplicación de las medidas de prevención, seguridad y higiene frente al covid-19 aprobadas por la Xunta de Galicia.



Núñez Feijóo dijo este lunes al respecto que "nos chegou un anónimo hai uns meses alertando de irregularidades. Esa residencia está intervida pola comunidade autónoma e imos ver o que nos di a inspección, tanto sanitaria como social".



No obstante, el presidente autonómico dejó claro que los problemas en el centro vienen de atrás. "Dende 2015 realizáronse cinco inspeccións nesa residencia. Non hai nada que ocultar, todo ó contrario; así que esa inspección rematará e os responsables nos darán o seu informe definitivo", puntualizó.