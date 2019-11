A Xunta denuncia que só recibiu 60 millóns dos 700 que lle reclama ao Goberno

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, denunciou que a Xunta recibiu polo momento 60 dos 700 millóns de euros que lle reclama ao Goberno central por tres conceptos: os ingresos a conta, a recadación do Ive e o "bo desempeño fiscal". "Algo menos do 10%", censurou o titular do departamento autonómico.

A información foi trasladada por Martínez ao comezo do debate de totalidade do proxecto de lei de orzamentos da comunidade autónoma para 2020, que celebra este luns o pleno do Parlamento galego.

Lograr o "pago desta débeda", segundo subliñou na súa comparecencia, "é o máis inmediato asunto da axenda galega que calquera goberno debe cumprir". Respecto diso, asegurou que o Executivo autonómico "nunca renunciará" aos 370 millóns de euros que, segundo avisa, "quere quedar o Goberno central".

E é que, segundo resaltou o responsable de Facenda, "hai que ter en conta" que 334 millóns é "o único que din (o Ministerio de Facenda) que van pagar", o cal criticou que "apenas alcanza a metade do debido".

Así, concretou que, segundo os cálculos da Xunta, "restan 200 millóns da mensualidade do Ive de 2017 e 170 millóns polo bo desempeño fiscal" durante os exercicios de 2017 e 2018.

Neste escenario, o conselleiro aproveitou a súa intervención na Cámara para comunicar que "aínda que se notificou o 17 de outubro que o estado transferiría os ingresos a conta pendentes para este ano, a día de hoxe (Galicia) só conta con 60 millóns".

A demanda destes fondos é desde hai meses uno dos eixos do discurso da Xunta de Galicia e do seu presidente, o popular Alberto Núñez Feijóo, fronte ao Goberno central que dirixe en funcións o socialista Pedro Sánchez.

"NIN BIPARTITOS, NIN TRIPARTITOS". Neste sentido, Valeriano Martínez utilizou a súa quenda para presentar o proxecto de contas galegas para o ano que vén para aseverar que "Galicia demostra que é sitio distinto" con este debate.

Cualificou aos galegos como "moderados" e interpretou que "queren estabilidade e foxen de aventuras, por iso –dixo– non lles gustan os gobernos bipartitos, nin tripartitos, nin os cuadripartitos".

O seu discurso proseguiu valorando que a comunidade está "afortunadamente blindada ante a inestabilidade do estado" e de "aventuras", cuns orzamentos que serán, segundo augurou, o número 40 que aprobará a autonomía.

Con 10.149 millóns de euros, un 3% máis que en 2019, resaltou que será o orzamento "máis elevado nunha década" e ademais chamou a atención sobre unhas previsións con "prudencia" que, ao seu xuízo, contrastan "co optimismo excesivo do Goberno central en funcións" nunha contorna de desaceleración económica.

Como principais liñas, apuntou ao gasto social, ao "crecemento inclusivo", as políticas activas de emprego, o papel da Xunta con respecto á innovación, o "desenvolvemento sustentable", a eficiencia enerxética, as enerxías renovables, o ciclo de auga eficiente "e limpo" e a aposta pola cultura e o turismo ás portas dun novo Xacobeo.

"NUNCA MÁIS". Xa ao final da súa comparecencia, Valeriano Martínez insistiu en que "o Goberno central ten que ser consciente de que as comunidades autónomas necesitan estabilidade".

"As comunidades non son o problema, somos parte da solución, e o mellor exemplo é Galicia", concluíu, despois de afirmar que a inestabilidade pode levar a que haxa quen cuestione o estado das autonomías.

"Necesitamos que o Goberno central transfíranos todo o que nos debe para este ano. Temos que ser responsables e actuar con lealdade institucional. Nunca máis se debe repetir o que ocorreu este ano", finalizou.